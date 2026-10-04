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▲蔡康永出席沈伯洋造勢場合，讓中國微博小粉紅跳腳。（圖／翻攝自微博）

民進黨台北市長參選人沈伯洋今(4日)舉行競選總部成立大會，知名主持人蔡康永也現身在台下，雖然打扮低調，仍被媒體發現。這一消息傳到中國微博社群，微博上直接出現「蔡康永為頑固台獨份子沈伯洋站台」話題，引發小粉紅不滿。蔡康永今日現身沈伯洋的競選總部成立大會，戴著黑色口罩、粗框眼睛以及草帽，打扮低調，坐在台下揮著綠色加油棒，但仍被民眾認出。蔡康永在離場後有記得帶走加油棒，面對媒體追問是否受邀或支持沈伯洋，蔡康永表示自己「想聽聽看各方意見」，被問到是否也會出席蔣萬安的造勢場合時，蔡康永回應「如果有機會訪問到每一位候選人會很棒」；蔡康永的經紀人則稱，由於考慮要訪問台北市長的兩位候選人，必須去了解各自的歷程與意見。不過，這一消息傳到中國社群，卻引發微博小粉紅跳腳，微博上立刻出現「蔡康永為頑固台獨分子沈伯洋站台」的主題標籤，許多小粉紅發文嗆聲，「坐實了蔡康永選擇支持台獨」、「應該封殺」、「大陸你不用再來了」。值得注意的是，蔡康永在9月還曾前往上海出席比斯特上海購物村活動，接下來的中國活動或行程是否會因此受到影響備受關注。