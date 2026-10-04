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中華職棒例行賽進入尾聲，富邦悍將今（4）日迎來新莊主場最終戰。面對近期狀況火熱的統一獅，富邦終場以1：6不敵統一獅。戰績來到58勝61敗的悍將，也確定本季全年度勝率無法突破5成大關。在比賽結束後的結尾環節，長期陪伴富邦球迷、見證球隊高低起伏的資深主播「錢公」錢定遠，在播報台落下眼淚、哽咽說道：「10年磨的這一劍在最後的一刻還是擦身而過了。」本場比賽統一獅首局開路先鋒林佳緯率先敲安並成功盜上二壘，靠著朱迦恩的高飛犧牲打先馳得點。3局上統一打線火力全開，柯育民二壘安打帶起攻勢，林佳緯敲出長打追加分數，緊接著朱迦恩適時安打、林培緯高飛犧牲打與林子豪安打串聯，單局打了8人次猛灌4分，將比分拉開至5：0。富邦先發投手悍里歐主投3.2局用65球退場，被擊出4支安打、送出2次保送與2次三振，失掉5分。富邦打線前8局遭到統一投手群封鎖，直到9局下才攻下富邦本場唯一的一分。統一終場以6：1拿下近期5連勝，富邦則吞下主場最終戰的敗仗。富邦悍將自2017年接手建隊至今邁入第10個年頭，季前高喊「不一樣了」口號並由總教練後藤光尊領軍，季中雖一度在拚戰季後賽資格的關鍵時刻站回5成勝率，無奈在球季後段關鍵戰役接連失守，最終仍以低於5成勝率的戰績收官。儘管如此比起去年48勝71敗的戰績，今年的58勝61敗顯然有所進步，甚至一度有爭奪半季冠軍以及前進季後賽的機會，可惜10年磨的這一劍最終還是不夠鋒利。長期播報富邦主場賽事的資深主播「錢公」錢定遠，在賽後感性說道：「10年磨的這一劍，在最後的一刻還是擦身而過了，很多人留下了扼腕、惋惜的眼淚。」說到動情之處，錢定遠忍不住拍胸口、語帶哽咽地表示：「盼望他們明年能破繭而出、繼續加油。這些年輕的小夥子們，今年你們的進步我都看到了，明年見。」感人告白也令無數在電視機前與現場的悍將球迷動容。