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獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）在自己成立的Culpium平台上透露，台積電正評估與馬斯克（Elon Musk）的Terafab合作的可能性，這一消息被馬斯克本人證實仍在商討中。外媒分析目前市場推測的兩項主要可能方案。高燦鳴引述消息人士說法透露，台積電正評估與馬斯克（Elon Musk）的Terafab合作的可能性，協助這家新創晶片公司在德州營運新的半導體廠房。一名X用戶Whole Mars Catalog轉貼這則消息後，馬斯克在下方回應，「目前只是討論，但可能會有進展。」科技媒體《Tom's Hardware》報導提到，根據該方案，台積電可能建置並營運一座專門服務特斯拉（Tesla）、SpaceX 及 xAI 等馬斯克旗下企業的專屬晶圓廠，台積電至今則維持一貫低調、不予置評。高燦鳴分析指出，目前可能性最高的「A 方案」為台積電全權擁有並營運該座新晶圓廠，而 SpaceX 或 Terafab 則透過入股資金、承諾包下特定產能，或結合兩者的方式參與合作。不過，確切的股權結構仍在討論中。另一項「B 方案」則是由 SpaceX 取得該合資企業的大股東控制權，台積電投資比例較低，但仍將提供「營運專業技術」與先進製程。此外，《Culpium》報導中一項值得注意的背景細節顯示，市場先前傳出台積電有意於美國德州興建晶圓廠區的計畫，正與其全力支援 Terafab 的佈局密不可分。《Tom's Hardware》指出，提議中的「A 方案」模式與台積電在日本（JASM）及德國（ESMC）的合資企業類似，均由在地夥伴提供資金與投片需求，並由台積電出資技術與負責技術營運。然而，若採「B 方案」，由 SpaceX 掌握 Terafab 過半股權，台積電僅負責運作並導入自家製程，對於這家全球晶圓代工龍頭而言，將是史無前例的合作型態。這項新動向無疑也讓英特爾（Intel）在 Terafab 中扮演的角色浮出疑問。目前英特爾原定將向 Terafab 供應其 1.4 奈米級別的「14A」製程技術，為馬斯克旗下的 SpaceX、Tesla 與 xAI 生產晶片。若台積電正式加入，英特爾的 14A 製程恐將面臨退場命運。不過，由於目前雙方尚未敲定任何正式協議，無論是「A 方案」還是「B 方案」皆應視為市場推測，未來亦不排除出現「C 方案」、「D 方案」甚至「E 方案」的可能。此外，報導提到，由於台積電亦是全球先進封裝領域的領頭羊，馬斯克的 Terafab 可能打算在德州生產晶片，隨後直接在德州進行封裝，這正是台積電能發揮優勢之處。另一點需要考量的是，英特爾雖與台積電簽有廣泛的專利交叉授權協議，但 Terafab 本身並無相關授權，因此若採用英特爾開發的晶片，未來恐面臨侵犯台積電專利權的風險。基於此考量，馬斯克極需與台積電保持緊密合作，甚至不排除讓台積電直接入股 Terafab。值得注意的是，馬斯克成立 Terafab 的初衷，並非想將其打造成與英特爾晶圓代工（Intel Foundry）、三星代工（Samsung Foundry）或台積電直接競爭的代工廠；他核心所需的是為 SpaceX、Tesla 及 xAI 提供穩定且不間斷的自研客製化晶片產能，以全力支援其在人工智慧（AI）、電動車與航太領域的發展。鑑於這項龐大的戰術目標，馬斯克在戰略與執行手段上預計將保有極高彈性。