不等明年中央政府2027年普發一萬！2026年普發一萬地方加碼今天發錢了，彰化縣竹塘鄉表示，今（5）日領取「每人3000元」生活慰問金，《NOWNEWS今日新聞》整理申請領取資格、發放方式、發放金額與時間地點，怎麼領實用QA常見問題一次掌握。
📌彰化縣竹塘鄉「每人3000元」生活慰問金！10/5今開放領取
領取資格：
115年6月30日設籍竹塘鄉且造冊日仍持續在籍者。
發放金額：
「每人3000元整」關懷鄉民生活慰問金。
發放時間：
第一階段：
115年10月5日至115年12月15日，8:00-12:00，於各村活動中心或指定地點領取。
10月5日：竹塘村（公有市場內 關懷據點）
10月6日：竹元村（農會綠色照護站）
10月7日：小西村（小西社區關懷據點）
10月8日：民靖村（民靖村活動中心）
10月12日：樹腳村（樹腳村活動中心）
10月13日：五庄村（五庄村活動中心）
10月14日：新廣村（新廣村活動中心）
10月15日：田頭村（田頭村活動中心）
10月16日：竹林村（竹林村活動中心）
10月19日：溪墘村（溪墘村活動中心）
10月20日：土庫村（土庫村活動中心）
10月21日：內新村（内新村活動中心）
10月22日：長安村（關懷據點）
10月23日：永安村（永安村活動中心）
第二階段：
115年10月29日至12月15日09:00-16:00，至鄉公所1樓領取。提醒大家，最後一天12月15日領到17:00止，每周三休息。
注意事項：
彰化縣竹塘鄉公所表示，逾期未領視同放棄。提醒鄉民攜帶身分證、印章。如果要代領，代領人的身分證和印章、委託書及戶口名簿也要帶喔。委託書等文件請於竹塘鄉公所官網下載
QA常見問題：
Q1：如未能於公所指定領取地點及時間領取，該如何辦理呢？
A1：請於115年10月29日起至12月15日止之辦公日（每周三停止受理），每日 9 時至 16 時攜帶相關證件與印章至鄉公所辦理領取。為便利鄉親，截止日（12月15日）受理時間特延長至17時，請把握時間前往，謝謝配合。
Q2：未成年子女慰助金由法定代理人領取須附委託書嗎？
A2：須附委託書及以下證件。
1.法定代理人之國民身分證、印章。
2.未成年人之身分證明文件（如國民身分證、健保卡、戶口名簿或3個月內戶籍謄本等）。
Q3：可否委託親屬、戶長或朋友代領嗎？
A3：可以，請檢附相關文件。
1.代領人國民身分證、印章。
2.委託人委託書及身分證明文件（如國民身分證、健保卡、戶口名簿或3個月內戶籍謄本等）。
Q4：未成年人之法定代理人可以委託其他親屬、戶長或朋友代領嗎？
A4：可以，請檢附相關文件。
1.代領人國民身分證、印章。
2.委託人委託書及身分證明文件（如國民身分證、健保卡、戶口名簿或3個月內戶籍謄本等)。
3.夫妻離婚其未成年子女，由有監護權之一方方可委託 或授與代理權。若其法定代理人為阿公只有阿公可以委託，父母亦無可授權。
Q5：親屬於領取前往生尚未除籍，可否領取慰助金？
A5：不可以。符合資格者於領取前死亡，則喪失領取資格（自治條例13）。
Q6：親屬於領取前遷出或遷入可否領取?
A6：只要是6月30日前設籍於本鄉並於造冊日（8月18日）仍持續在籍就可以領取。
Q7：竹塘鄉外籍配偶持有外僑居留證、台灣居留證者，可以請領慰助金嗎?
A7：不行。外籍配偶需取得本國國籍（國民身分證），並於115年6月30日以前設籍本鄉且照冊日（115年8月18日）仍持續在籍者，方可領取慰助金。
Q8：寄居於竹塘鄉者可以請領慰助金嗎?
A8：寄居者只要於115年6月30日前設籍於本鄉且造冊日（115年8月18日）仍持續在籍者，即可領取慰助金。
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領取資格：
115年6月30日設籍竹塘鄉且造冊日仍持續在籍者。
發放金額：
「每人3000元整」關懷鄉民生活慰問金。
發放時間：
第一階段：
115年10月5日至115年12月15日，8:00-12:00，於各村活動中心或指定地點領取。
10月5日：竹塘村（公有市場內 關懷據點）
10月6日：竹元村（農會綠色照護站）
10月7日：小西村（小西社區關懷據點）
10月8日：民靖村（民靖村活動中心）
10月12日：樹腳村（樹腳村活動中心）
10月13日：五庄村（五庄村活動中心）
10月14日：新廣村（新廣村活動中心）
10月15日：田頭村（田頭村活動中心）
10月16日：竹林村（竹林村活動中心）
10月19日：溪墘村（溪墘村活動中心）
10月20日：土庫村（土庫村活動中心）
10月21日：內新村（内新村活動中心）
10月22日：長安村（關懷據點）
10月23日：永安村（永安村活動中心）
第二階段：
115年10月29日至12月15日09:00-16:00，至鄉公所1樓領取。提醒大家，最後一天12月15日領到17:00止，每周三休息。
彰化縣竹塘鄉公所表示，逾期未領視同放棄。提醒鄉民攜帶身分證、印章。如果要代領，代領人的身分證和印章、委託書及戶口名簿也要帶喔。委託書等文件請於竹塘鄉公所官網下載
QA常見問題：
Q1：如未能於公所指定領取地點及時間領取，該如何辦理呢？
A1：請於115年10月29日起至12月15日止之辦公日（每周三停止受理），每日 9 時至 16 時攜帶相關證件與印章至鄉公所辦理領取。為便利鄉親，截止日（12月15日）受理時間特延長至17時，請把握時間前往，謝謝配合。
Q2：未成年子女慰助金由法定代理人領取須附委託書嗎？
A2：須附委託書及以下證件。
1.法定代理人之國民身分證、印章。
2.未成年人之身分證明文件（如國民身分證、健保卡、戶口名簿或3個月內戶籍謄本等）。
Q3：可否委託親屬、戶長或朋友代領嗎？
A3：可以，請檢附相關文件。
1.代領人國民身分證、印章。
2.委託人委託書及身分證明文件（如國民身分證、健保卡、戶口名簿或3個月內戶籍謄本等）。
Q4：未成年人之法定代理人可以委託其他親屬、戶長或朋友代領嗎？
A4：可以，請檢附相關文件。
1.代領人國民身分證、印章。
2.委託人委託書及身分證明文件（如國民身分證、健保卡、戶口名簿或3個月內戶籍謄本等)。
3.夫妻離婚其未成年子女，由有監護權之一方方可委託 或授與代理權。若其法定代理人為阿公只有阿公可以委託，父母亦無可授權。
Q5：親屬於領取前往生尚未除籍，可否領取慰助金？
A5：不可以。符合資格者於領取前死亡，則喪失領取資格（自治條例13）。
Q6：親屬於領取前遷出或遷入可否領取?
A6：只要是6月30日前設籍於本鄉並於造冊日（8月18日）仍持續在籍就可以領取。
Q7：竹塘鄉外籍配偶持有外僑居留證、台灣居留證者，可以請領慰助金嗎?
A7：不行。外籍配偶需取得本國國籍（國民身分證），並於115年6月30日以前設籍本鄉且照冊日（115年8月18日）仍持續在籍者，方可領取慰助金。
Q8：寄居於竹塘鄉者可以請領慰助金嗎?
A8：寄居者只要於115年6月30日前設籍於本鄉且造冊日（115年8月18日）仍持續在籍者，即可領取慰助金。