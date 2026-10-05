中央氣象署表示，未來一周天氣受東北季風主導，今（5）日北台灣、宜蘭氣溫明顯下滑，周二（10月6日）白天高溫25至26度，空曠、近山區低溫下探19至20度，降雨也將增加；周三至周六（10月7日至10月10日）東北季風持續，國慶連假仍受影響，大台北、東半部、恆春半島有雨，菲律賓東方目前依舊處於低壓帶，不排除還有颱風「小熊」生成。
今天天氣：東北季風增強 氣溫逐漸下滑
10月2日今天的天氣，東北季風增強，北部、宜花天氣稍轉涼，桃園以北、東半部等迎風面區域有局部短暫陣雨，大台北及東北部有局部大雨、北部山區、馬祖也有局部較大雨勢，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨，南部山區有局部較大雨勢。
氣溫方面，北部及宜花白天高溫較過去幾天下降，約27至29度，其他地區31至33度，中南部地區仍較暖熱，紫外線易達過量等級，外出仍需做好防曬並多補充水分，夜晚清晨各地低溫約23至26度。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東、馬祖、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、金門
橘色提醒：高屏
環境部提及，東北季風增強，環境風場為東北風，迎風面擴散條件良好，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風影響 北台灣有雨
10月6日明天的天氣，東北季風影響，北部、宜蘭、花蓮天氣稍轉涼，迎風面降雨範圍較廣，桃園以北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區雲量稍增為多雲，午後南部、中部山區有局部短暫陣雨。
一周天氣：周三水氣減少 恐還有颱風生成
氣象署提及，周三至周六，東北季風持續影響，各地早晚天氣稍涼，但環境水氣減少，大台北、東半部、恆春半島依舊有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。
今年第26號颱風「彩雲」，路徑持續朝北方移動，強度還會略為增強，不過對台灣並無影響，未來會往日本東方海面附近移動；菲律賓東方目前依舊處於低壓帶，未來不排除還有熱帶系統發展。
我是廣告 請繼續往下閱讀
10月2日今天的天氣，東北季風增強，北部、宜花天氣稍轉涼，桃園以北、東半部等迎風面區域有局部短暫陣雨，大台北及東北部有局部大雨、北部山區、馬祖也有局部較大雨勢，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨，南部山區有局部較大雨勢。
氣溫方面，北部及宜花白天高溫較過去幾天下降，約27至29度，其他地區31至33度，中南部地區仍較暖熱，紫外線易達過量等級，外出仍需做好防曬並多補充水分，夜晚清晨各地低溫約23至26度。
良好：竹苗、宜蘭、花東、馬祖、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、金門
橘色提醒：高屏
環境部提及，東北季風增強，環境風場為東北風，迎風面擴散條件良好，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風影響 北台灣有雨
10月6日明天的天氣，東北季風影響，北部、宜蘭、花蓮天氣稍轉涼，迎風面降雨範圍較廣，桃園以北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區雲量稍增為多雲，午後南部、中部山區有局部短暫陣雨。
氣象署提及，周三至周六，東北季風持續影響，各地早晚天氣稍涼，但環境水氣減少，大台北、東半部、恆春半島依舊有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。
今年第26號颱風「彩雲」，路徑持續朝北方移動，強度還會略為增強，不過對台灣並無影響，未來會往日本東方海面附近移動；菲律賓東方目前依舊處於低壓帶，未來不排除還有熱帶系統發展。