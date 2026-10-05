中央氣象署表示，未來一周天氣受東北季風主導，今（5）日北台灣、宜蘭氣溫明顯下滑，周二（10月6日）白天高溫25至26度，空曠、近山區低溫下探19至20度，降雨也將增加；周三至周六（10月7日至10月10日）東北季風持續，國慶連假仍受影響，大台北、東半部、恆春半島有雨，菲律賓東方目前依舊處於低壓帶，不排除還有颱風「小熊」生成。

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今天天氣：東北季風增強　氣溫逐漸下滑

10月2日今天的天氣，東北季風增強，北部、宜花天氣稍轉涼，桃園以北、東半部等迎風面區域有局部短暫陣雨，大台北及東北部有局部大雨、北部山區、馬祖也有局部較大雨勢，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨，南部山區有局部較大雨勢。

氣溫方面，北部及宜花白天高溫較過去幾天下降，約27至29度，其他地區31至33度，中南部地區仍較暖熱，紫外線易達過量等級，外出仍需做好防曬並多補充水分，夜晚清晨各地低溫約23至26度。

▲中央氣象署發布10月5日至11日的天氣週報圖表，周一開始北部就有局部大雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲中央氣象署發布10月5日至11日的天氣週報圖表，周一開始北部就有局部大雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
今天空氣品質

良好：竹苗、宜蘭、花東、馬祖、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、金門
橘色提醒：高屏

環境部提及，東北季風增強，環境風場為東北風，迎風面擴散條件良好，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天天氣：東北季風影響　北台灣有雨

10月6日明天的天氣，東北季風影響，北部、宜蘭、花蓮天氣稍轉涼，迎風面降雨範圍較廣，桃園以北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區雲量稍增為多雲，午後南部、中部山區有局部短暫陣雨。

▲受東北季風抵達後，大台北、東北部全天有不定時降雨，要注意局部大雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲受東北季風抵達後，大台北、東北部全天有不定時降雨，要注意局部大雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
一周天氣：周三水氣減少　恐還有颱風生成

氣象署提及，周三至周六，東北季風持續影響，各地早晚天氣稍涼，但環境水氣減少，大台北、東半部、恆春半島依舊有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

今年第26號颱風「彩雲」，路徑持續朝北方移動，強度還會略為增強，不過對台灣並無影響，未來會往日本東方海面附近移動；菲律賓東方目前依舊處於低壓帶，未來不排除還有熱帶系統發展。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。