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▲中央氣象署發布10月5日至11日的天氣週報，週一開始北部就有局部大雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明天的天氣

關島附近海面今晚有熱帶性低氣壓生成，日本氣象廳今（4）日晚間發布烈風警報（Gale Warning），預估最快明（5）日可能增強發展為颱風「小熊」（Koguma，日本命名，指小熊星座）。根據路徑預測，它將往西北方向移動，距離台灣遙遠，對台灣無影響。目前西北太平洋上有「彩雲」颱風和新生成的熱帶性低氣壓，彩雲下午2時增強為強烈颱風，未來預計持續往北朝日本東南方海面移動，對台灣天氣無直接影響。明(5日)天東北季風增強，北部及宜花地區天氣稍轉涼；桃園以北及東半部等迎風面區域有局部短暫陣雨，大臺北及東北部地區有局部大雨、北部山區及馬祖亦有局部較大雨勢，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨，南部山區亦有局部較大雨勢。氣溫方面，北部及宜花白天高溫較過去幾天下降，約27至29度，其他地區31至33度，中南部地區仍較暖熱，紫外線易達過量等級，外出仍需做好防曬並多補充水分，夜晚清晨各地低溫約23至26度。