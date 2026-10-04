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香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）在2023年2月遭前夫鄺港智、前公公鄺球以及前大伯鄺港傑殺害分屍，並在事後將屍體加入蘿蔔烹煮了3天，試圖掩蓋氣味。而9月28日該案在香港高等法院正式開審，檢方公開監視器內容，竟錄到案發現場有男聲喊：「重點是要用燙的啊（重點係淥呀嘛）。」殘忍程度讓外界都感到非常驚恐又憤怒。蔡天鳳案在近日於香港高等法院開審，檢方也在庭審中公開鄺港智父子3人的犯案經過，鄺球先是在當天上午買了兩張SIM卡，似乎是想藉此聯絡兩名兒子，鄺港智、鄺港傑則在咖啡廳見面後，開車去載蔡天鳳。接著在公開的監視器畫面中，可以看到兩人的車子與鄺球的車在租屋處外會合，並聽見一個男聲說出：「重點是要用燙的啊」以及「夠位，轉位、轉位」等聲音，檢方因此認為蔡天鳳事先被放進箱子後，再被父子3人帶進租屋處殺害分屍，殘忍程度令人髮指。回顧案件起源，蔡天鳳在18歲嫁給鄺港智，雖然後來離婚，但蔡天鳳仍持續金援鄺家，還買了6000萬港元（約台幣2.4億元）的豪宅給鄺家居住，更登記在前公公鄺球的名下。但後來蔡天鳳想把房子賣掉，鄺家不肯，雙方因此起了爭執。鄺球便聯合兩名兒子殺害她，3人起殺心後便租下大埔龍尾村的一間套房，案發前買鐵鎚、絞肉機、湯鍋等物品，還向店員詢問，哪種機器能分解骨頭。2023年2月21日，蔡天鳳失蹤，隔天有居民聞到煮肉的味道據悉，為了掩蓋屍臭，3人還在烹煮屍塊時加入蘿蔔。不過上述犯案動機目前仍屬檢方指控，仍待法院審理裁決。