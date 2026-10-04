赴日旅遊大採購是許多台灣民眾出國的必備行程，但結帳時若未仔細核對明細，恐讓荷包白白失血。近日一名台灣旅客發文分享，自己與妹妹前往日本福岡的知名連鎖賣場唐吉訶德採買，兩人在不同櫃檯退稅結帳時，竟雙雙遭到店員「多刷商品」。這段驚險的購物經驗曝光後，立刻引出大批苦主哀號，紛紛表示曾在日本的百貨公司與 Outlet 遇過類似狀況，呼籲遊客務必提高警覺。
飛日本玩分開結帳皆遇多刷！姊妹檔當場抓包急取消
該名網友在社群平台 Threads 上發文還原事發經過。她表示，日前與妹妹到福岡某間唐吉訶德購物，準備進行退稅結帳時，兩人特地分開到不同的櫃位，由不同的店員處理結帳作業。原本以為流程一切正常，沒想到結帳後兩人互相核對明細，才驚覺兩邊竟然都各自被多刷了一項商品。
幸好原 Po 在結帳過程中全程緊盯螢幕畫面，一發現金額與商品數量對不上，便立刻要求店員取消多刷的項目；而妹妹的櫃檯則是在另一名日本店員出面協助確認後，才順利解決這場烏龍。原 Po 也特別提醒，隨著未來日本退稅制度可能面臨變動，旅客更應該養成結帳後立刻核對品項、數量與金額的好習慣。
一堆苦主現身爆料！回台驚見多刷十餘個巧克力
這篇貼文一出，瞬間釣出超多曾受害的苦主留言分享慘痛經驗。有網友無奈透露，去年家人同樣在福岡唐吉訶德購物，直到回台灣後才發現明細上竟被多刷了 10 多個巧克力，原本以為只是店員不小心，如今看到原 Po 的遭遇，不禁懷疑「看來是故意的」。
此外，這類結帳爭議並非只發生在單一賣場，有民眾表示曾在東京 Outlet 的運動品牌 UA 購物，回台才發現被多刷了一雙單價最貴的球鞋；也有人在澀谷的西武百貨被多刷了一瓶護髮油，但因為搭車回旅館後才發現，礙於距離太遠只能自認倒楣作罷。
結帳自保撇步公開！事前算錢事後對帳
面對層出不窮的結帳陷阱，不少內行網友紛紛在留言區提供實用的自保建議。有網友提醒，現在出國買東西都會先將購物籃內的物品拍照存證，並在結帳前自己先用計算機精算好總金額。
最關鍵的防護措施在於，結帳後絕對不能馬上收起收據離開櫃檯，必須先確認明細上的項目與實體數量是否完全相符。透過事前的拍照記錄與事後的當面核對，不僅能有效避免遭逢多刷商品的冤枉帳，也能讓難得的出國血拚多一分安心與保障。
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該名網友在社群平台 Threads 上發文還原事發經過。她表示，日前與妹妹到福岡某間唐吉訶德購物，準備進行退稅結帳時，兩人特地分開到不同的櫃位，由不同的店員處理結帳作業。原本以為流程一切正常，沒想到結帳後兩人互相核對明細，才驚覺兩邊竟然都各自被多刷了一項商品。
幸好原 Po 在結帳過程中全程緊盯螢幕畫面，一發現金額與商品數量對不上，便立刻要求店員取消多刷的項目；而妹妹的櫃檯則是在另一名日本店員出面協助確認後，才順利解決這場烏龍。原 Po 也特別提醒，隨著未來日本退稅制度可能面臨變動，旅客更應該養成結帳後立刻核對品項、數量與金額的好習慣。
這篇貼文一出，瞬間釣出超多曾受害的苦主留言分享慘痛經驗。有網友無奈透露，去年家人同樣在福岡唐吉訶德購物，直到回台灣後才發現明細上竟被多刷了 10 多個巧克力，原本以為只是店員不小心，如今看到原 Po 的遭遇，不禁懷疑「看來是故意的」。
此外，這類結帳爭議並非只發生在單一賣場，有民眾表示曾在東京 Outlet 的運動品牌 UA 購物，回台才發現被多刷了一雙單價最貴的球鞋；也有人在澀谷的西武百貨被多刷了一瓶護髮油，但因為搭車回旅館後才發現，礙於距離太遠只能自認倒楣作罷。
結帳自保撇步公開！事前算錢事後對帳
面對層出不窮的結帳陷阱，不少內行網友紛紛在留言區提供實用的自保建議。有網友提醒，現在出國買東西都會先將購物籃內的物品拍照存證，並在結帳前自己先用計算機精算好總金額。
最關鍵的防護措施在於，結帳後絕對不能馬上收起收據離開櫃檯，必須先確認明細上的項目與實體數量是否完全相符。透過事前的拍照記錄與事後的當面核對，不僅能有效避免遭逢多刷商品的冤枉帳，也能讓難得的出國血拚多一分安心與保障。