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▲掌旗官王婕菱持中華隊會旗進場。（圖／中華奧會提供）

2026愛知名古屋亞洲運動會於今（4日）舉行閉幕典禮，中華隊由跆拳道新生代好手王婕菱擔任掌旗官，排序第35位出場，位列敘利亞之後、塔吉克之前。進場儀式由各國掌旗官舉著會旗率先進場，運動員們後續進場，在田徑場中央聚集，共同欣賞本屆亞運的精彩回顧影片。中華隊本屆亞運共計收下5金17銀33銅，總獎牌排名第15名。其中，傳統三大項田徑、游泳、體操「海陸空」皆有獎牌進帳。跳高好手傅兆玄繼1994年廣島亞運「風速女王」王惠珍之後，再度讓田徑場響起中華隊會歌，更是暌違60年的亞運男子金牌。游泳池畔，則是有王冠閎在200公尺蝶式摘金，不斷改寫泳壇新歷史，而上一面金牌則是要回溯到1998年曼谷亞運。此外，我國拳擊女將林郁婷在60公斤級收下金牌、在在杭州亞運、名古屋亞運完成跨量級奪金，不斷的累積生涯的大賽金牌。軟式網球則由余凱文/黃詩媛在混合雙打金牌戰擊敗地主日本強敵，為中華隊摘下本屆亞運首面金牌；網球女雙謝淑薇/梁恩碩則拿下本屆代表團第5金。愛知名古屋亞運圓滿結束，日方將舉辦火炬和首屆亞運旗幟交給下屆主辦國卡達，現場也播放下屆亞運的宣傳影片，卡達代表騎著黑馬而來，帶著亞奧會旗幟繞場，象徵接棒成功。