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▲中信兄弟今日奪下下半季冠軍，闖進季後挑戰賽，將與統一獅展開對決。（圖／中信兄弟提供,2026.10.4)

▲中信兄弟12：1擊退台鋼雄鷹，奪下今年下半季冠軍。（圖／中信兄弟提供,2026.10.04）

中華職棒中信兄弟今（4）日以12：1輕取台鋼雄鷹，奪下隊史第21座半季冠軍，也取得季後挑戰賽的門票。兄弟總教練平野惠一賽後坦言，上半季戰績陷入谷底時，幾乎每天都睡不著覺，在黃色彩帶落下的那一刻，眼前彷彿出現年度口號「奪還」兩字。平野用Netflix影集來形容今年球季，「真的是沒有辦法預測未來。過程就像是不可置信的影集，辛苦、感動是不斷地交替，但我覺得一切都是有價值的。」兄弟今日回到主場迎接封王戰，面對來訪的雄鷹，兄弟打線火力全開，全場敲出13安灌進12分，加上王牌洋投羅戈7局失1分好投，終場以12：1輕取雄鷹，兄弟奪下今年下半季冠軍，也是隊史第21座半季冠軍。兄弟上半季戰績跌到谷底，以20勝37敗2和敬陪末座，落後龍頭17.5場勝差。不過下半季重整旗鼓，打出36勝24敗，成為中職史上第6支「上半季墊底、下半季奪冠」的球隊。兄弟總教練平野惠一坦言，「回想上半季的時候，真的是非常的掙扎、痛苦。那個時候真的每天就是在煩惱輸掉比賽的不甘心跟悔恨，還有煩惱球隊未來要怎麼樣去做。」平野說，讓他持續往前走的動力，是每天進場支持球隊得全國象迷，「我平常外出的時候，常常碰到球迷，他們都非常熱情跟我說加油。這也讓我知道不該繼續煩惱，因此很快轉換心情。平野直言，這是在日本不太能想像會發生的事情，「我也沒想到在下半季最後一戰才奪冠，這都是象迷的功勞，多虧了大家的熱情應援。」平野直言，除了球迷，他身後的部門教練也有很大的功勞，「這群教練也是晚上都在沒在睡覺，每天都在思考怎麼樣讓球員、球隊可以變得更好。」平野最後感謝選手的付出，「我常常跟選手說，必需要比別人付出更多努力，他們也真的非常努力，可以拿到冠軍，真的是多虧了選手。」這是平野來台執掌兄弟兵符的第3座半季冠軍，他表示心境上確實有不同，「去年、前年我都們拿了70勝，但我們今年上半季真的沒有辦法贏球。這對我來說是非常好的經驗，下半季大家開始拿下勝利，整個過程就很像Netflix的劇一樣。」平野直言，棒球真的是一個很難的運動，但也是非常有魅力的運動，「真的是沒有辦法預測未來。過程就像是不可置信的影集，辛苦、感動是不斷地交替，但我覺得一切都是有價值的。」平野說，看到黃色彩帶飄落的當下，心中真的非常開心，「我覺得這是一件非常了不起的事情。正因為有上半季的悔恨，我沒想到今年還能看到這樣的場景，我覺得都是多虧了我以外的所有人。」平野也笑說，今年球隊的口號是「奪還」，「在拋出彩帶當下，這兩個字真的就浮現在我眼前。我當時想『我們不是到此就結束了』，真的有點像在看Netflix的劇，完全沒有結束，還不能鬆一口氣。我們會繼續以『奪還』為目標，朝著下一個更大的目標前進。」平野說，奪冠的喜悅就只限今日，明日要重整情緒備戰季後賽，「稍微讓我細細品味（喜悅）一下就好，到今天12點為止。接下來又要開始睡不著了。」