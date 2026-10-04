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▲梓梓留言感謝網友稱讚，還透露自己是靠醫美跟運動以及飲食控制維持狀態。（圖／翻攝自Threads）

職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy的隊長梓梓（董梓甯），雖然已經35歲，但外貌與好身材卻依舊超能打。而近日有網友在Threads討論年紀越大越勝利的啦啦隊女神，粉絲狂點名梓梓，大讚她這幾年狀態越來越好，並認為她一定花了很多錢在醫美，竟釣出梓梓本人親自感謝粉絲支持，坦承：「在醫美投入了不少心血！」有網友近日在Threads發文表示，台灣啦啦隊女神太多，但認為梓梓是其中少數年紀越大越勝利的，「以前不覺得她有漂亮到稱上女神（大學生了沒時期），這幾年她的狀態真的調整得很好，雖然肯定是花了很多錢在醫美。」大讚她調整的非常成功，完全看不出實際年齡。對於網友稱讚，梓梓本人也親自現身留言區道謝，並承認有去醫美，「絕對是在醫美也投入了不少心血！加上飲食跟瘋狂的運動！」表示努力能被看見很開心，「對我來說是很大很大的鼓勵。」事實上，梓梓一直都對管理身材非常努力，就連中秋連假都被粉絲偶遇在夜間跑步，讓大家都非常佩服，因此不少粉絲也紛紛大讚她越來越好的狀態，「就算站在三上悠亞身旁也毫不遜色」、「看那肌肉線條，一定下很多苦工在重訓和運動」、「真的是花很多心力，才有辦法一直保持好的狀態」、「真的很美！身材也維持好火辣！」