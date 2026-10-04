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民進黨桃園市長參選人黃世杰昨日晚間成立南區競選總部，總統賴清德、行政院長卓榮泰同台力挺，聲勢浩大。黃世杰今（4）日繼續衝刺，邀請同黨新北市長參選人蘇巧慧同赴桃園觀光夜市掃街。兩人除了大啖美食外，黃世杰現場拋出桃園與新北交通、文化的4大聯合政見，並喊話兩個城市的市民，共創雙城雙贏。現場近千民眾合影、簽名留念，展現兩人高人氣。蘇巧慧表示，黃世杰、台北市長參選人沈伯洋與她是學姐弟，價值觀很相近，這次競選不斷告訴大家，希望各自的城市變成什麼樣，講的都是願景，是這個時代最重要的力量。希望桃園市民讓黃世杰帶領桃園走向新時代，「剩下55天，桃園、新北一起出發」。黃世杰表示，今天很榮幸邀請到學姊，也是過去在立法院的好戰友、如今也同時在競選新北市長的蘇巧慧到桃園。非常謝謝蘇巧慧在百忙之中還是義不容辭撥空到桃園相挺，這彰顯民進黨會做事團隊的好交情以及團結，未來兩人以及台北市長參選人沈伯洋都當選，北北桃一定也會密切合作，推動桃園、新北、台北的建設。黃世杰笑說，很多人說他是政策控，但其實蘇巧慧也一樣認真，在新北已經提出了好多政見，只要一當選，就可以一一實現。新北與桃園互相接壤，兩人當然討論過很多聯合政見。黃世杰談到，未來桃園與新北要加速推動板龍快速道路，銜接未來龍潭科學園區半導體基地與新北板橋市中心；跨市整合桃林鐵路自行車道與新北、桃園自行車路網；加速推動桃園捷運第二階段路網及新桃林線，並協調加速三鶯線延伸八德，串聯新北、桃園捷運路網，並建立桃園、新北「跨市交通共同規劃平台」；以「大漢溪藝術走廊」為名，共同舉辦雙年展或跨市大型地景藝術節。黃世杰說，選舉僅剩不到2個月，他會全力衝刺，與蘇巧慧、沈伯洋等人一同當選，帶領各自的城市更進步，更要合作共好走向新時代，懇請桃園市民、新北市民都出門投票，「動起來、就慧贏」。