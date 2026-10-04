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▲滅火器獻唱《自信勇敢咱的名》搭配巨大布條「台北大洋流」隨歌聲搖曳，讓沈伯洋淚憶亡母，希望也能看到這些畫面。（圖／沈伯洋競辦提供）

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（4）日於北平東路舉辦競選總部成立大會，更是參選後首場大型造勢，府院黨高層大咖皆到場力挺，也邀請金曲樂團滅火器獻唱《自信勇敢咱的名》與《海島冒險王》，搭配現場拉起超巨大布條「台北大洋流」隨歌聲搖曳。沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤透露，那一刻大家在後台都流下淚且彼此擁抱，沈伯洋細聲跟她說，「好想讓媽媽看到這些」，她回應說，「媽媽一定看到了，要相信媽媽一直陪著你、看著這一切」。沈伯洋今日上台致詞時透露，幕僚告訴他上舞台後會情緒激動，他回應對方「我是冷靜之人，不會受到影響」，結果滅火器唱了第一首歌就哭了。吳思瑤深夜在社群表示，今天在滅火器《自信勇敢咱的名》歌聲中，「台北大洋流」巨型布條拉起現場吹起一陣徐徐微風，橘色洋流在風中輕盪飛揚，好美的畫面，「在後台的我們都流下淚，彼此擁抱」。吳思瑤透露，沈伯洋細聲跟她說，「思瑤姐，我好想讓媽媽看到這些」，她則回應「媽媽一定看到了，要相信媽媽一直陪著你、看著這一切」。那光、那風，都是沈媽媽最溫柔的凝視、最溫暖的陪伴。