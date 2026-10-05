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依照中職選秀規則，戰績越差順位越前面。因此今日悍將與桃猿之戰的「輸家」，將落入全年戰績倒數第2名，獲得明年選秀會的第2順位「榜眼籤」

⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月5日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 60 36-24-0 0.600 封王 2 統一獅 60 34-26-0 0.567 2 3 樂天桃猿 59 33-26-0 0.559 2.5 4 味全龍 60 28-32-0 0.467 8 5 富邦悍將 59 24-35-0 0.407 11.5 6 台鋼雄鷹 60 24-36-0 0.400 12

⚾2026年中職全年戰績表（截至10月5日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 120 67-53-0 0.558 封王 2 統一獅 119 63-55-1 0.534 3 3 富邦悍將 119 58-61-0 0.487 8.5 4 樂天桃猿 119 57-60-2 0.487 8.5 5 中信兄弟 119 56-61-2 0.479 9.5 6 台鋼雄鷹 120 54-65-1 0.454 12.5

中華職棒37年例行賽進入尾聲。昨（4）日中信兄弟以12：1輕取台鋼雄鷹，味全龍9：4力退樂天桃猿，統一7-ELEVEn獅6：1擊退富邦悍將。兄弟確定奪下下半季冠軍，強勢收下季後賽門票，桃猿則是爭冠夢碎。雖然下半季戰況大致底定，但全年戰績尚未完全明朗，悍將與桃猿目前勝率相同，排名全年第3、4名；由於兄弟以半季冠軍晉級季後賽，明年選秀順位將退至第4順位之後，這也讓今（5）日悍將與桃猿的補賽，意外演變成一場攸關選秀順位的「榜眼籤爭奪戰」。兄弟昨日回到主場交手雄鷹，開賽就把握對手連續失誤給予痛擊，靠著黃韋盛的滿壘適時安打攻下3分，比賽中後段兄弟打線持續追加9分，加上先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）繳出7局失1分好投，終場就以12：1輕取雄鷹，順利拋下黃色彩帶，奪下隊史第21座半季冠軍。桃猿前役對決龍隊，前5局由龍隊取得1分領先；6局下桃猿展開反攻，陳晨威擊出適時安打扳平比分，雙方戰成4：4平手。不過7局上桃猿牛棚大亂，龍隊靠著暴投跑回超前分，9局上龍隊更發動一輪猛攻添得4分奠定勝基，終場桃猿便以4：9吞敗。獅隊作客新莊踢館悍將，首局就靠著朱迦恩的高飛犧牲打先馳得點，3局上攻勢再起，單局敲出4支安打加上1支高飛犧牲打，將比分拉開至5：0。獅隊此役投手採取車輪戰，一共動用6位投手封鎖對手，終場以6：1取勝，也賞給悍將苦澀的5連敗。經過昨日三地激戰，下半季排名正式拍板，兄弟奪得下半季冠軍取得首輪季後挑戰賽門票，將與獅隊爭奪晉級台灣大賽的資格。桃猿季後賽夢碎，下半季排名下滑至第3名，落後第2名的獅隊0.5場勝差；B段班則依序是龍隊、悍將以及雄鷹。在全年戰績方面，龍隊、獅隊確定穩居前2名，兄弟名列第5，雄鷹則是確定墊底，提前鎖定明年新人選秀會「狀元籤」。目前悍將與桃猿勝率同為0.487且無勝差，由於兄弟殺進季後賽，明年選秀至少會從第4順位開始（視季後賽最終名次而定）。這意味著未晉級季後賽的雄鷹、悍將與桃猿將包辦選秀前3順位。；至於「贏家」則排在全年戰績第4名，只能屈居第3順位的「探花籤」。這場例行賽收官補賽，也因此成了另類的「榜眼爭奪戰」。