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洛杉磯道奇隊本季力拼國聯歷史首度的「世界大賽三連霸」，雖然成功搶下輪空優勢直通分區系列賽，但這段長達數天的休整期對球隊而言卻是一把雙刃劍。回顧2022年與2023年，道奇隊皆因輪空失去比賽節奏，在首輪遭到淘汰。即便2024年成功克服魔咒奪冠，但在面對老將體能透支、主力高薪陣容滿身傷病的情況下，道奇隊帶著高達3.8億美元的薪資總額進軍十月，《ESPN》撰文認為團隊內部仍隱藏著3大不可忽視的戰力隱憂。首先是陷入沉寂的打線火力。道奇野手群為全大聯盟平均年齡最大的陣容，下半季整體進攻陷入低潮，7、8月的團隊OPS僅.699排名聯盟第22，9月得圈有人打擊率更是只有.214，其中當家一壘手弗里曼（Freddie Freeman）單月打擊率僅.184。儘管赫南德茲（Teoscar Hernández）、貝茲（Mookie Betts）與塔克（Kyle Tucker）近期展現復甦跡象，但整體串聯仍不夠穩定。另一方面，大谷翔平的健康狀況更是焦點。由於左膝與右二頭肌傷勢影響，大谷早已確定本季無法登板投球，9月甚至一度進入傷兵名單，復出後最後5場僅21打席敲出5安並吞下8次三振。儘管總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為大谷的低潮只是急於找回打擊節奏，但大谷也坦言自身並未處於100%狀態，如何在強度極高的季後賽維持火力，將是道奇首要考驗。相較於打線的隱憂，先發輪值狀況有所好轉。雙塞揚強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與史內爾（Blake Snell）陸續傷癒復出並投出宰制力，搭配賽揚熱門史庫柏（Tarik Skubal）與日籍強投山本由伸，若全員保持健康，道奇仍擁有季後賽最具威脅性的先發輪值。然而，後援牛棚卻是球隊最棘手的難題。休賽季球團砸下6900萬美元補強牛棚，但休戰大半季的終結者迪亞茲（Edwin Díaz）本季防禦率高達11.85，儘管季末靠著調整投球機制連續9次三振解決打者，但都不是在關鍵的關門時刻登板。目前羅伯斯坦言季後賽將不會設立固定終結者，而是依賴史考特（Tanner Scott）、菲利普斯（Evan Phillips）及佐佐木朗希等多名投手輪番關門，牛棚能否在關鍵時刻守住勝果，將直接決定道奇三連霸偉業的成敗。