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▲中信兄弟張仁瑋本季破繭而出，不僅稱職扮演第一棒，內外兼修的守備更讓教練團靈活調度。（圖／中信兄弟提供,2026.9.27）

中華職棒兄弟昨（4）日以12：1輕取台鋼雄鷹，正式奪下今年中職下半季冠軍，寫下中職史上第6次「上半季墊底、下半季稱霸」的紀錄。兄弟總教練平野惠一前役賽後點名年輕選手張仁瑋與張士綸，並直言兩人的活躍，替球隊帶來良好的隊內競爭，也是今年球隊的大驚奇。隊長王威晨更在致詞時調侃這對雙箭頭，「剛剛我在繞場的時候，發現都是張士綸跟張仁瑋的毛巾！我發現我跟江坤宇的毛巾有點少。」張仁瑋聽到後連忙表示，「明明就是士綸的毛巾比較多，我都只有看到士綸。還是希望大家買我的毛巾！」兄弟總教練平野惠一昨日賽後特別點名張仁瑋與張士綸這對雙箭頭，「因為有他們兩個的存在，真的改變這支球隊很多，讓野手群危機意識拉起來。」平野強調，球隊希望有內部競爭，而張仁瑋與張士綸就是為球隊帶來非常好的良性競爭，「我真的是非常期待這個兩人未來的成長。」被問到本季球隊最讓他驚奇的選手是否就是這兩人，平野毫不猶豫地表示，「是的，沒錯。」21歲的張士綸在2023年選秀第3輪入隊，前兩年一軍機會不多，今年開季也不在一軍名單。不過兄弟今年上半季戰績不佳，加上有傷兵困擾，成為張士綸升上一軍契機，他把握住得來不易的機會，用火燙的打擊手感卡位，成為兄弟雙箭頭人選，截至今日，張士綸出賽79場，敲出100安，打擊率3成27。被平野視為本季最大驚奇，張士綸說，「那時抱持著想要表現自己給大家看，很開心自己有表現出來，又剛好在大家士氣、狀況沒那麼好的時候跳出來，後續學長銜接上來，很開心大家一起站出來，一路撐到下半季結束。」張士綸坦言，不管上半季輸多慘，下半季保持全力以赴的心態，「接下來一步一步來，目標台灣大賽。」23歲的張仁瑋在2021年第3輪受到兄弟指名，去年在一軍獲得不少出賽機會，本季更是破繭而出，出賽103場，擊出121安，打擊率3成，球季中還一度暫居聯盟打擊王。此外，張仁瑋擁有內外兼修的守備能力，讓他在使用調度上更靈活，上場機會也大幅提升。談到球隊跨越低谷爬上頂峰，張仁瑋說，「前幾季自己出賽不算多，第一次這樣拿季冠軍雖然很新鮮，過程當然很辛苦。」張仁瑋進一步指出，大家氣氛都很好，「但有時候調整到位，但結果不一定是好的，大家慢慢努力、慢慢調整，還好最終有好的結果。」有趣的是，兄弟隊長王威晨在封王後致詞時，還開玩笑調侃這對兩位年輕球員，「剛剛我在繞場的時候，發現都是張士綸跟張仁瑋的毛巾！我發現我跟江坤宇的毛巾有點少。」聽到隊長這句話，張仁瑋不是很認同，他笑說，「明明就是士綸的毛巾比較多，我都只有看到士綸。還是希望大家買我的毛巾！」