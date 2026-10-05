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中華職棒中信兄弟昨（4）日在洲際主場拋下黃色彩帶，奪下隊史第21座半季冠軍，也拿下前進季後挑戰賽的門票。兄弟總教練平野惠一賽後有感而發，他坦言，球隊上半季怎麼打都不會贏，這有在他的預料之內，因為2年前拿下執教首冠時，就曾為此做準備。他指出，兄弟球團重視建隊3方針，分別是「比賽要更強」、「選手要更好」以及「為長遠做打算」，即便上半季戰績不佳仍打算實行到最後一刻，「我絕對不會忘記上半季輸球時的悔恨與痛苦，今後我也會帶著這樣的心情繼續奮戰、繼續指揮球隊。」兄弟上半季戰績跌落谷底，平野說，這其實是有在預料之內，「我在2024年接手的第一年拿到總冠軍後，馬上就進行了個全體會議。」平野指出，他有預測到球隊未來的狀況，也自認有做好應對的準備，「為了球隊未來的發展，我們在團隊建立上，一直試圖去防範並想盡辦法避免像上半季那樣衰退的狀況發生。」不過，平野坦言，衰退的狀況發生得比自己預想的還要快，「所以在上半季快結束時，我們全體又開了一次會，再次確認了球隊未來的方向性。」平野進一步表示，相較於「拿下總冠軍」，團隊更重視3個方針，「第一是每一場比賽都要比前一場變得更強，第二是每一位選手都要一天比一天更好，第三是要為未來的長遠作考量。」平野直言，這3個方針，球團真的打算貫徹實行到最後一刻，「當然，拿冠軍對球迷以及眾多支持我們的人來說非常重要，這也是我們必須做到的，但我盡量在心裡不去想、不太去在意這件事。」他也坦言，昨日在接受採訪時，真的很想直接說「我們明天就會拿下冠軍」，但身為總教練有著難以輕易說出口的難處與立場。平野認為，上半季的悔恨與不甘心是很好的經驗，「我絕對不會忘記上半季輸球時的悔恨與痛苦，今後我也會帶著這樣的心情繼續奮戰、繼續指揮球隊。」