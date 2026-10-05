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▲統一獅以全年戰績第2名晉級季後賽，不過還沒開賽就先吞下1敗的劣勢。（圖／統一獅提供,2026.10.1）

日期 星期 對戰 地點 G1：10月9日 五 統一獅 VS 中信兄弟 洲際球場 G2：10月10日 六 中信兄弟 VS 統一獅 亞太球場 G3：10月11日 日 統一獅 VS 中信兄弟 洲際球場 G4：10月12日 一 統一獅 VS 中信兄弟 洲際球場

中華職棒37年季後挑戰賽將於10月9日點燃戰火，由下半季冠軍中信兄弟對決全年戰績第2名的統一7-ELEVEn獅，這是兩隊自2017年球季後，再度於季後賽首輪交手。不過有許多球迷好奇，為何兄弟全年戰績比獅隊差，季後賽卻能保送1勝加上主場優勢？攤開中職季後賽規定，2022年球季修改賽制，明定勝率較低的半季冠軍隊伍須先進入季後賽，可拿1勝與3場主場優勢；另一隊則是上、下半季以外的全年勝率最高球隊，只擁有G2主場。據了解，兄弟3場主場都在洲際球場、獅隊1場主場則選在亞太球場。回顧中職季後賽歷史，最早於1998年球季實施，前一年（1997年）賽季，時報鷹與味全龍分別拿下上、下半季冠軍，直接進行台灣大賽，但兩隊在全年戰績僅排第4與第6名，造成全年前3名的球隊無季後賽可打的窘境，因此中職在1998年實施單一球季，並加設季後挑戰賽，由全年戰績第2、第3名先進行首輪對決。不過隨著三商虎、味全龍解散，中職在2000年恢復上、下半季制，季後挑戰賽也跟著取消。直到2005年球季，季後挑戰賽復活，由年度勝率較低的季冠軍與未獲得季冠軍之球隊中年度勝率最高的隊伍進行首輪對戰。到了2009年球季，季後挑戰賽制度再次改變，變成不一定每年會出現首輪賽事，當上、下半季冠軍為不同球隊，且其中一隊為年度勝率最高球隊時，兩隊直接打總冠軍賽，便不會出現季後挑戰賽；當上、下半球季冠軍為同一隊時，由全季勝率第二名與第三名球隊進行季後挑戰賽。2022年球季，季後挑戰賽賽制再一次修改，並確定每年都會有季後賽首輪賽事，但在主場分配及勝出優勢上做出調整。當上、下半季冠軍非同一隊時，全年勝率較高之半季冠軍球隊直接保送台灣大賽並享有5場主場優勢；勝率較低之半季冠軍球隊需先進入季後賽，可先拿1勝並擁有G1、G3、G4主場優勢，另一隊則為兩支半季冠軍球隊以外之全年勝率最高球隊，只擁有G2主場。上、下半季冠軍若為同一隊時，由年度排名第2與第3的球隊進行5戰3勝制，年度第2名球隊握有G1、G2、G5主場，年度第3名球隊取得G3、G4主場。依照現行季後賽賽制，雖然兄弟全年戰績比獅隊低，且勝差多達6.5場，但兄弟是下半季冠軍，即便未能以最高勝率保送台灣大賽，但季後賽首輪擁有3場主場以及手握保送1勝的優勢。今年季後賽預計從10月9日打到10月12日，據了解，兄弟G1、G3、G4皆排在洲際球場，獅隊G2則排在亞太球場。