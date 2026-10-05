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一架原本飛往以色列的杜拜航空（FlyDubai）FZ1073班機，9月30日在飛行途中爆發駕駛艙攻擊事件，阿曼籍副機師涉嫌持緊急消防斧攻擊機長並控制飛機。以色列媒體最新披露，涉案副機師疑似早已策劃攻擊，甚至向調查人員表示，自己的目標是讓飛機撞上以色列本古里安國際機場（Ben-Gurion Airport）；與此同時，澳洲反恐單位也已正式介入，追查他的澳洲求學及活動背景。《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）4日引述以色列消息人士報導，涉案副機師哈馬米（Hamam al-Hammami）在接受調查時，被指曾研究哪些航空公司有飛往特拉維夫的航線，特意選擇加入有飛以色列的航空公司。報導引述他的說法稱，他在獲得航空公司錄用前，就已經開始規劃這項行動，「夢想」是讓飛機撞上本古里安機場。《以色列時報》（The Times of Israel）及其它以色列媒體也報導類似調查方向，聲稱他原先計畫先殺死機長，然後在不引起注意的情況下，繼續沿著預定的路線飛往特拉維夫，最後降落階段時再撞擊機場設施。不過，目前這些內容主要來自以色列媒體引述的調查消息，阿聯當局尚未公開完整審訊紀錄。除了阿聯、以色列，澳洲也已加入追查。澳洲聯邦警察（AFP）證實，維多利亞聯合反恐小組已針對這名副機師與澳洲的關聯展開調查。該小組由澳洲聯邦警察、維多利亞州警方及澳洲安全情報組織（ASIO）組成。《路透社》指出，哈馬米多年前曾在墨爾本讀書，澳洲目前正試圖釐清，他在當地時的活動、人際背景；有外媒另引述消息稱，他在澳洲期間可能接觸過被視為激進的宗教場所、極端主義網站，澳洲情報部門已掌握相關資訊，但相關說法尚無法獨立確認。目前副機師仍被扣留在阿聯，正式起訴內容及最終攻擊動機尚未完全公布。隨著澳洲反恐單位加入、以色列媒體陸續披露更多審訊內容，究竟是臨時起意、還是早已把本古里安機場列為攻擊目標、是否存在共犯或更廣泛的極端化網路，將成為後續調查的核心。原文連結：