我是廣告 請繼續往下閱讀

馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧事業再傳品牌變動，他於4日證實，SpaceX旗下的人工智慧部門「SpaceXAI」將改名為「SpaceXSI」，亦即把名稱中的AI（Artificial Intelligence，人工智慧）改為SI（Super Intelligence，超級智慧）。據悉，馬斯克是在社群平台X上，回應民眾詢問時，確認這項計畫，表示：「是的，我們會做出這項改變」、「不再叫AI，SI比較好」，還聲稱SpaceX是一家「超級智慧公司」。這項改名也被視為，是在呼應近期美國政壇及科技界，對於「超級智慧」概念的高度關注。美國總統川普（Donald Trump）近期就曾公開倡議使用「超級智慧」取代「人工智慧」。值得注意的是，SpaceXAI其實才剛完成品牌轉換不久，SpaceX今年稍早完成對xAI的收購後，原xAI在7月正式改名為SpaceXAI，如今馬斯克又宣布將再改為SpaceXSI，等於短短數個月內連續更換品牌名稱。不過，目前SpaceX尚未公布SpaceXSI正式啟用的時間，SpaceXAI的官方帳號、相關平台，也尚未全面完成更名。