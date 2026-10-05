中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（5）日共2場比賽，中信兄弟與統一7-ELEVEn獅進行「上半季」補賽，雙方都推出土投應戰，由張祖恩對決周彥農；樂天桃猿與富邦悍將進行「榜眼籤」爭奪戰，桃猿19歲左投鍾亦恩生涯初先發，對決悍將本土王牌李東洺。《NOWnews》整理出10月5日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職下半季戰績表

📍中職全年戰績表

📍賽果與戰績走勢

📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月5日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 中信兄弟 60 36-24-0 0.600 封王
2 統一獅 60 34-26-0 0.567 2
3 樂天桃猿 59 33-26-0 0.559 2.5
4 味全龍 60 28-32-0 0.467 8
5 富邦悍將 59 24-35-0 0.407 11.5
6 台鋼雄鷹 60 24-36-0 0.400 12
⚾2026年中職全年戰績表（截至10月5日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 120 67-53-0 0.558 封王
2 統一獅 119 63-55-1 0.534 3
3 富邦悍將 119 58-61-0 0.487 8.5
4 樂天桃猿 119 57-60-2 0.487 8.5
5 中信兄弟 119 56-61-2 0.479 9.5
6 台鋼雄鷹 120 54-65-1 0.454 12.5
❗️賽果與戰績走勢：悍將與桃猿目前在全年戰績排名第3、4名，但雙方勝率相同且無勝差。由於兄弟闖進季後賽，明年選秀至少從第4順位開始，因此悍將與桃猿之戰，將決定「榜眼籤」會落到哪隊手上，此役吞敗的球隊將擁有選秀第2順位，贏球的隊伍將是選秀第3順位。

兄弟、獅隊「上半季」補賽　張祖恩對周彥農

🟡洲際賽事、開賽時間18：35

兄弟上半季排名第6，今日推出土投張祖恩先發，前一次在一軍出賽為2023年球季。張祖恩本季在二軍出賽8場，吞下2敗，防禦率5.89，今日是張祖恩一軍生涯初先發。

獅隊上半季排名第4，今日由土投周彥農掛帥，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率3.27。周彥農去年與兄弟交手1場，吞下1敗，對戰防禦率12.00。

📍中信兄弟主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網

有線電視：緯來電視網

MOD：緯來精采台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲統一獅今日與中信兄弟進行上半季補賽，由周彥農掛帥先發。（圖／統一獅提供）
▲統一獅今日與中信兄弟進行上半季補賽，由周彥農掛帥先發。（圖／統一獅提供）
桃猿、悍將「榜眼籤」爭奪戰　鍾亦恩交手李東洺

🟡桃園賽事、開賽時間18：35

桃猿下半季排名第3，今日推出土投鍾亦恩先發，這是他中職生涯初登板、初先發。鍾亦恩在2025年選秀第1輪被桃猿指名，今年在二軍出賽15場，拿下3勝2敗，防禦率3.08。

悍將下半季排名第5，今日由土投李東洺掛帥，本季出賽20場，拿下10勝4敗，防禦率2.54。李東洺本季與桃猿交手6場，拿下3勝，對戰防禦率2.45。

📍樂天桃猿主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網

有線電視：DAZN二台

MOD：DAZN二台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲樂天桃猿19歲左投鍾亦恩，今日迎接生涯一軍初先發，對決富邦悍將。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）
▲樂天桃猿19歲左投鍾亦恩，今日迎接生涯一軍初先發，對決富邦悍將。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）
❗️10/5中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍洲際球場（室外球場）

氣溫：26度至28度

降雨機率：0%

📍桃園球場（室外球場）

氣溫：24度至25度

降雨機率：50%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...