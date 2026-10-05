中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（5）日共2場比賽，中信兄弟與統一7-ELEVEn獅進行「上半季」補賽，雙方都推出土投應戰，由張祖恩對決周彥農；樂天桃猿與富邦悍將進行「榜眼籤」爭奪戰，桃猿19歲左投鍾亦恩生涯初先發，對決悍將本土王牌李東洺。《NOWnews》整理出10月5日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月5日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至10月5日賽前）：
❗️賽果與戰績走勢：悍將與桃猿目前在全年戰績排名第3、4名，但雙方勝率相同且無勝差。由於兄弟闖進季後賽，明年選秀至少從第4順位開始，因此悍將與桃猿之戰，將決定「榜眼籤」會落到哪隊手上，此役吞敗的球隊將擁有選秀第2順位，贏球的隊伍將是選秀第3順位。
兄弟、獅隊「上半季」補賽 張祖恩對周彥農
🟡洲際賽事、開賽時間18：35
兄弟上半季排名第6，今日推出土投張祖恩先發，前一次在一軍出賽為2023年球季。張祖恩本季在二軍出賽8場，吞下2敗，防禦率5.89，今日是張祖恩一軍生涯初先發。
獅隊上半季排名第4，今日由土投周彥農掛帥，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率3.27。周彥農去年與兄弟交手1場，吞下1敗，對戰防禦率12.00。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
桃猿、悍將「榜眼籤」爭奪戰 鍾亦恩交手李東洺
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
桃猿下半季排名第3，今日推出土投鍾亦恩先發，這是他中職生涯初登板、初先發。鍾亦恩在2025年選秀第1輪被桃猿指名，今年在二軍出賽15場，拿下3勝2敗，防禦率3.08。
悍將下半季排名第5，今日由土投李東洺掛帥，本季出賽20場，拿下10勝4敗，防禦率2.54。李東洺本季與桃猿交手6場，拿下3勝，對戰防禦率2.45。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️10/5中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：26度至28度
降雨機率：0%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：24度至25度
降雨機率：50%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月5日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|60
|36-24-0
|0.600
|封王
|2
|統一獅
|60
|34-26-0
|0.567
|2
|3
|樂天桃猿
|59
|33-26-0
|0.559
|2.5
|4
|味全龍
|60
|28-32-0
|0.467
|8
|5
|富邦悍將
|59
|24-35-0
|0.407
|11.5
|6
|台鋼雄鷹
|60
|24-36-0
|0.400
|12
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|120
|67-53-0
|0.558
|封王
|2
|統一獅
|119
|63-55-1
|0.534
|3
|3
|富邦悍將
|119
|58-61-0
|0.487
|8.5
|4
|樂天桃猿
|119
|57-60-2
|0.487
|8.5
|5
|中信兄弟
|119
|56-61-2
|0.479
|9.5
|6
|台鋼雄鷹
|120
|54-65-1
|0.454
|12.5
兄弟、獅隊「上半季」補賽 張祖恩對周彥農
🟡洲際賽事、開賽時間18：35
兄弟上半季排名第6，今日推出土投張祖恩先發，前一次在一軍出賽為2023年球季。張祖恩本季在二軍出賽8場，吞下2敗，防禦率5.89，今日是張祖恩一軍生涯初先發。
獅隊上半季排名第4，今日由土投周彥農掛帥，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率3.27。周彥農去年與兄弟交手1場，吞下1敗，對戰防禦率12.00。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
桃猿下半季排名第3，今日推出土投鍾亦恩先發，這是他中職生涯初登板、初先發。鍾亦恩在2025年選秀第1輪被桃猿指名，今年在二軍出賽15場，拿下3勝2敗，防禦率3.08。
悍將下半季排名第5，今日由土投李東洺掛帥，本季出賽20場，拿下10勝4敗，防禦率2.54。李東洺本季與桃猿交手6場，拿下3勝，對戰防禦率2.45。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：26度至28度
降雨機率：0%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：24度至25度
降雨機率：50%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。