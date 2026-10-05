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⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月5日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 60 36-24-0 0.600 封王 2 統一獅 60 34-26-0 0.567 2 3 樂天桃猿 59 33-26-0 0.559 2.5 4 味全龍 60 28-32-0 0.467 8 5 富邦悍將 59 24-35-0 0.407 11.5 6 台鋼雄鷹 60 24-36-0 0.400 12

⚾2026年中職全年戰績表（截至10月5日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 120 67-53-0 0.558 封王 2 統一獅 119 63-55-1 0.534 3 3 富邦悍將 119 58-61-0 0.487 8.5 4 樂天桃猿 119 57-60-2 0.487 8.5 5 中信兄弟 119 56-61-2 0.479 9.5 6 台鋼雄鷹 120 54-65-1 0.454 12.5

▲統一獅今日與中信兄弟進行上半季補賽，由周彥農掛帥先發。（圖／統一獅提供）

▲樂天桃猿19歲左投鍾亦恩，今日迎接生涯一軍初先發，對決富邦悍將。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（5）日共2場比賽，中信兄弟與統一7-ELEVEn獅進行「上半季」補賽，雙方都推出土投應戰，由張祖恩對決周彥農；樂天桃猿與富邦悍將進行「榜眼籤」爭奪戰，桃猿19歲左投鍾亦恩生涯初先發，對決悍將本土王牌李東洺。❗️悍將與桃猿目前在全年戰績排名第3、4名，但雙方勝率相同且無勝差。由於兄弟闖進季後賽，明年選秀至少從第4順位開始，因此悍將與桃猿之戰，將決定「榜眼籤」會落到哪隊手上，此役吞敗的球隊將擁有選秀第2順位，贏球的隊伍將是選秀第3順位。🟡洲際賽事、開賽時間18：35兄弟上半季排名第6，今日推出土投張祖恩先發，前一次在一軍出賽為2023年球季。張祖恩本季在二軍出賽8場，吞下2敗，防禦率5.89，今日是張祖恩一軍生涯初先發。獅隊上半季排名第4，今日由土投周彥農掛帥，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率3.27。周彥農去年與兄弟交手1場，吞下1敗，對戰防禦率12.00。網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網有線電視：緯來電視網MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡桃園賽事、開賽時間18：35桃猿下半季排名第3，今日推出土投鍾亦恩先發，這是他中職生涯初登板、初先發。鍾亦恩在2025年選秀第1輪被桃猿指名，今年在二軍出賽15場，拿下3勝2敗，防禦率3.08。悍將下半季排名第5，今日由土投李東洺掛帥，本季出賽20場，拿下10勝4敗，防禦率2.54。李東洺本季與桃猿交手6場，拿下3勝，對戰防禦率2.45。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍洲際球場（室外球場）氣溫：26度至28度降雨機率：0%📍桃園球場（室外球場）氣溫：24度至25度降雨機率：50%