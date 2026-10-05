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美軍在英國重要空軍基地的轟炸機部隊，出現重大調動！美國軍方證實，部署在英國費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）的所有美軍轟炸機，皆已撤回美國本土，包括10多架B-1槍騎兵戰略轟炸機。這項行動發生之際，英國正在調查一起疑似針對該基地的恐怖攻擊陰謀。綜合外媒報導，這批轟炸機4日陸續離開費爾福德基地、返回美國，美方表示，相關軍事調動涉及作戰安全考量，強調轟炸機部隊仍具備全球部署及打擊能力，目前比較適合將這次行動視為「重新部署」，而非永久撤出歐洲。這項軍事調動之所以受到高度關注，是因為英國警方近期才在費爾福德基地附近，展開一項反恐調查，並於9月底逮捕多名嫌疑人，被逮捕者還包括1名擁有英國、伊朗雙重國籍的男子。英國官員表示，目前有「強烈跡象」顯示，伊朗可能與這起事件有關，但相關調查仍在進行，德黑蘭則否認涉案。費爾福德基地是美軍在歐洲重要的轟炸機部署基地之一，具備支援B-1、B-2及B-52等戰略轟炸機的能力，近年美軍就多次運用該基地，進行轟炸機輪調及軍事行動，包含對伊朗的戰爭。這次一口氣撤走當地所有轟炸機，也引發外界對歐洲安全情勢、美軍部署策略的關注。目前美方尚未公布這批轟炸機何時會重新部署到英國，也沒有宣布永久撤出費爾福德基地。隨著英國警方持續追查疑似恐攻的案件，伊朗是否牽涉其中，仍有待釐清，美軍後續是否恢復在費爾福德的轟炸機部署，將是外界持續關注的焦點。原文連結：