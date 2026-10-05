民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（4）日在北平東路舉辦競選總部成立大會，為他宣布參選後首場大型造勢活動，主辦單位宣稱現場湧入超過12萬人，「星光三班」成員、演員林雨宣也現身其中，她別著「洋流」的徽章燦爛大笑說：「正面選舉原來就是這樣啊...」
參加沈伯洋造勢 林雨宣：對未來產生期待
昨天下午，林雨宣和幾名國中同學出現在沈伯洋的首場造勢大會，她手拿「洋流」扇子等應援小物，露出甜美笑容現身在人群中，林雨宣事後在粉專發文表示，參加活動提早離開時有沈伯洋支持者小跑步過來小聲說「妳也是台北人嗎？要出來投票！不只叫好，還要叫座，年輕人加油」，還有老奶奶對他們揮旗子、笑笑地比讚。
林雨宣表示：「正面選舉原來就是這樣啊...沈伯洋讓台北人看到，我們也能對未來產生期待，含淚投票終於不用是悔恨與勉強，而是充滿希望與嚮往。倒數55天，我還是不敢太樂觀，但我非常快樂，台北人也能有這樣的光景。」
星光幫出身 林雨宣轉演員入圍金鐘女配角
37歲林雨宣2008年參加第三屆《超級星光大道》獲得第八名而踏入演藝圈，後來轉戰戲劇領域，曾經演出電視劇《光陰的故事》並在破億票房國片《陣頭》擔任女主角，2015年以客家電視台《出境事務所》入圍第50屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，近期的作品為影集《再見1987》。
資料來源：林雨宣Threads
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昨天下午，林雨宣和幾名國中同學出現在沈伯洋的首場造勢大會，她手拿「洋流」扇子等應援小物，露出甜美笑容現身在人群中，林雨宣事後在粉專發文表示，參加活動提早離開時有沈伯洋支持者小跑步過來小聲說「妳也是台北人嗎？要出來投票！不只叫好，還要叫座，年輕人加油」，還有老奶奶對他們揮旗子、笑笑地比讚。
林雨宣表示：「正面選舉原來就是這樣啊...沈伯洋讓台北人看到，我們也能對未來產生期待，含淚投票終於不用是悔恨與勉強，而是充滿希望與嚮往。倒數55天，我還是不敢太樂觀，但我非常快樂，台北人也能有這樣的光景。」
37歲林雨宣2008年參加第三屆《超級星光大道》獲得第八名而踏入演藝圈，後來轉戰戲劇領域，曾經演出電視劇《光陰的故事》並在破億票房國片《陣頭》擔任女主角，2015年以客家電視台《出境事務所》入圍第50屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，近期的作品為影集《再見1987》。
資料來源：林雨宣Threads