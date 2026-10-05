開工日溫度下滑6度！中央氣象署表示，今天東北季風增強，北台灣溫度相較週日下滑6度，迎風面水氣也增多，桃園以北及宜蘭降雨機率高，其中在大台北、東北部容易出現局部大雨。氣象專家吳德榮也提到，今天東北季風增強，北台灣明顯轉涼，北東地區會有較大雨勢，週三至週五清晨因為有輻射冷卻氣溫會較低，台北約在20度左右，全台平地最低溫16度左右，日夜溫差較大。
開工變天低溫降6℃！東北季風抵達「北東地區雨勢最大」
氣象署表示，台北氣象站週日高溫有34.1度，今天東北季風增強，預估僅28度，溫度下滑6度，其他地區變化不大，花東高溫約30、31度，中南部仍有33、34度，南投、台南及屏東有局部36度左右發生的機率，至於各地低溫約23至26度。
吳德榮也在「洩天機教室」專欄提到，今、明（5、6日）兩天東北季風增強，氣溫明顯下降，北台灣轉「涼」，今日北部、東部轉雨、有較大雨勢，明日水氣南移，北台灣好轉、花東仍有雨，南部山區午後偶有局部短暫降雨。
週三至週五天氣穩定「早晚溫差大」！國慶連假天氣出爐
至於本週天氣如何，氣象署說，週二至週日東北季風影響，週二北部、宜蘭、花蓮天氣稍轉涼，迎風面降雨範圍較廣，桃園以北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨；週三至週日各地早晚天氣稍涼，環境水氣減少，大台北、東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。
吳德榮則表示，週三至週五（7至9日）背風面晴朗穩定，東半部多雲時晴、偶有局部零星降雨；北舒適、南微熱，因輻射冷卻、清晨氣溫低，台北測站約可降至在20度左右，全台平地最低溫則可降至16度左右，日夜溫差大，民眾外出要留意穿著。
最新模式模擬顯示，週五晚至國慶日（週六10日）迎風面水氣稍增、北部、東半部局部短暫雨的機率略提高，背風面晴朗穩定；北台灣氣溫略降。下週日、一（11、12日）東半部水氣仍多、北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定。
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氣象署表示，台北氣象站週日高溫有34.1度，今天東北季風增強，預估僅28度，溫度下滑6度，其他地區變化不大，花東高溫約30、31度，中南部仍有33、34度，南投、台南及屏東有局部36度左右發生的機率，至於各地低溫約23至26度。
吳德榮也在「洩天機教室」專欄提到，今、明（5、6日）兩天東北季風增強，氣溫明顯下降，北台灣轉「涼」，今日北部、東部轉雨、有較大雨勢，明日水氣南移，北台灣好轉、花東仍有雨，南部山區午後偶有局部短暫降雨。
至於本週天氣如何，氣象署說，週二至週日東北季風影響，週二北部、宜蘭、花蓮天氣稍轉涼，迎風面降雨範圍較廣，桃園以北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨；週三至週日各地早晚天氣稍涼，環境水氣減少，大台北、東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。
吳德榮則表示，週三至週五（7至9日）背風面晴朗穩定，東半部多雲時晴、偶有局部零星降雨；北舒適、南微熱，因輻射冷卻、清晨氣溫低，台北測站約可降至在20度左右，全台平地最低溫則可降至16度左右，日夜溫差大，民眾外出要留意穿著。