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遭遇杜拜航空（FlyDubai）駕駛艙攻擊事件的印度籍機長麥克查（Smit Machchhar），目前人正在阿聯的醫院接受治療，他當地時間3日與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話時，又再還原更多事發經過，回憶當時副機師提出，要在駕駛艙內祈禱，幾分鐘後卻突然從後方發動攻擊，讓他完全措手不及。麥克查向納坦雅胡描述，當時副機師表示自己需要祈禱，他認為這是個人宗教信仰，予以尊重，所以目視前方，沒有回頭看。突然，大概是過了4、5分鐘，他的後腦勺遭到重擊，一開始他還以為是飛機發生故障、機身遭到外力破壞。直到攻擊持續，他才意識到真正的危險，就來自同在駕駛艙內的副機師：「我當時的第一個反應是飛機出了嚴重故障，情況不妙。緊接著，又打過來了，一下接一下，我這才意識到，不是飛機出了問題，而是跟我同在駕駛艙裡的那個人。我試圖阻止他，但由於他最初的幾下重擊，我的視線幾乎完全模糊，所以我什麼也看不清了。」受襲後，麥克查倒在駕駛艙地板上，察覺飛機正在快速急墜，第一次嘗試打開駕駛艙門還沒有成功，因為副機師把門關上了。就在他幾乎失去行動能力之際，他想到機上還有大批乘客，決定再拚一次：「我意識到我必須進行殊死搏鬥，不管這是為了我自己還是為了其他人，總之，我知道如果不這麼做，就死定了。於是我拼盡全力衝向駕駛艙門並將其打開，謝天謝地，外面的人已準備好衝進來接管飛機控制權。」納坦雅胡在通話中稱讚麥克查是「以色列、印度以及全世界的英雄」，邀請他與家人前往以色列，希望機長康復後，能參加以色列國慶日活動。目前針對這起事件的刑事、反恐調查仍在持續，涉案副機師的攻擊動機、是否涉及更廣泛的策劃，仍有待阿聯及相關國家進一步釐清。