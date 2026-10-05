東北季風第二波殺到，最近應該有不少民眾發現天氣開始轉涼，甚至晚上都不需要開冷氣就能好好睡覺，隨著時序進入秋季，冷氣也準備要進入休息期間，然而你是不是都只會把濾網拆下來清洗、把冷氣關機就這樣放過整個冬季呢？台電公司就教學6大保養步驟，表示這樣不僅能讓冷氣保持效能、延長機體壽命，連冷氣師傅也表示，電費最多可以差到2倍以上。
冷氣準備要休息了！台電教保養6招「不要只會洗濾網」
台電公司表示，秋意漸濃，冷氣終於要準備收工，很多人都會把電源關掉後就放置不管，但是冷氣運轉了整個夏天，就像辛苦工作的我們，勞累時也需要洗洗睡，冷氣也是一樣，每年長時間不用冷氣之前，就是冷氣清潔保養的好時機！
台電公司說，冷氣收工前不要只有關掉電源，應該要有5大步驟來保養，包括「先關閉冷氣總電源」>「清潔冷氣面板以及外部，包括外殼、出風口葉片等」>「清洗冷氣內部框」>「清洗濾網後陰乾」>「重開機開啟送風1小時至2小時」。
台電解釋，最後必須要開啟送風模式的原因，是為了要吹乾冷氣內部殘留濕氣，避免濕氣會影響到冷氣運作效能以及使用年限，而如果在清潔冷氣時，發現冷氣內部有卡很多灰塵或者發霉的情況，這時候就要實施第6步驟，請專業的冷氣師傅來清理，這樣才可以讓冷氣收工好過冬，明年夏天到才有最高效能的冷氣繼續服役。
洗冷氣已經是現在必備保養步驟！電器行師傅：電費差2倍以上
然而大家可能會很常聽到「洗冷氣」這件事，到底是不是智商稅？其實並不然，電氣行張師傅告訴記者：「過去有很多人不知道冷氣需要清洗，是因為以前台灣沒有這麼熱，使用冷氣時間也只有夏季3個月，但現在大部分都要吹半年以上，而且是全天候開啟，冷氣內部的髒污就會越明顯，所以現在才需要把洗冷氣加進冷氣保養當中。」
張師傅透露：「尤其是那種家中冷氣比較老舊的，如果裡面還卡厚重灰塵或者發霉的話，洗完冷氣電費可以差到2倍以上都非常常見，清潔冷氣比你洗濾網還要更重要，建議那種好幾年沒洗冷氣的家用冷氣，今年應該都要找人來清洗，明年夏季省電會很有感。」
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台電公司表示，秋意漸濃，冷氣終於要準備收工，很多人都會把電源關掉後就放置不管，但是冷氣運轉了整個夏天，就像辛苦工作的我們，勞累時也需要洗洗睡，冷氣也是一樣，每年長時間不用冷氣之前，就是冷氣清潔保養的好時機！
台電公司說，冷氣收工前不要只有關掉電源，應該要有5大步驟來保養，包括「先關閉冷氣總電源」>「清潔冷氣面板以及外部，包括外殼、出風口葉片等」>「清洗冷氣內部框」>「清洗濾網後陰乾」>「重開機開啟送風1小時至2小時」。
洗冷氣已經是現在必備保養步驟！電器行師傅：電費差2倍以上
然而大家可能會很常聽到「洗冷氣」這件事，到底是不是智商稅？其實並不然，電氣行張師傅告訴記者：「過去有很多人不知道冷氣需要清洗，是因為以前台灣沒有這麼熱，使用冷氣時間也只有夏季3個月，但現在大部分都要吹半年以上，而且是全天候開啟，冷氣內部的髒污就會越明顯，所以現在才需要把洗冷氣加進冷氣保養當中。」
張師傅透露：「尤其是那種家中冷氣比較老舊的，如果裡面還卡厚重灰塵或者發霉的話，洗完冷氣電費可以差到2倍以上都非常常見，清潔冷氣比你洗濾網還要更重要，建議那種好幾年沒洗冷氣的家用冷氣，今年應該都要找人來清洗，明年夏季省電會很有感。」