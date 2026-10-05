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冷氣準備要休息了！台電教保養6招「不要只會洗濾網」

包括「先關閉冷氣總電源」>「清潔冷氣面板以及外部，包括外殼、出風口葉片等」>「清洗冷氣內部框」>「清洗濾網後陰乾」>「重開機開啟送風1小時至2小時」。

▲台電公司說，冷氣收工前不要只有關掉電源，應該要有5大步驟來保養。（圖/台電電力粉絲團）

發現冷氣內部有卡很多灰塵或者發霉的情況，這時候就要實施第6步驟，請專業的冷氣師傅來清理

洗冷氣已經是現在必備保養步驟！電器行師傅：電費差2倍以上

如果裡面還卡厚重灰塵或者發霉的話，洗完冷氣電費可以差到2倍以上都非常常見，清潔冷氣比你洗濾網還要更重要