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樂天桃猿昨（4）日在桃園主場進行補賽，原訂8月8日舉辦的「10號隊友玩水祭」也順延至當天登場，未料賽後玩水派對爆出啤酒潑灑爭議。Rakuten Girls成員KIRA在Threads發文表示，她在西區應援台遭球迷潑到啤酒，一旁成員艾融及附近球迷也受到波及，事後公開徵求現場影片，希望協助還原事發經過。另一名成員林岱縈也發文重話表示，若日後還有類似玩水互動主題活動，「本人將不排班。」KIRA賽後在Threads發文表示，事發時間點落在玩水趴進入尾聲、現場播放《桃猿男兒》時。當時她人在西區應援台，卻突然遭球迷潑到啤酒，「包含我旁邊的球迷、艾融都遭受波及。」由於當下現場人潮多、狀況混亂，KIRA也在社群公開向在場球迷徵求影像，希望球迷能翻找手機相簿，看看是否有人剛好拍下事發經過，協助釐清到底是誰潑灑、是否為刻意行為，以及液體來源為何。事件曝光後，多名現場球迷也陸續在Threads發文描述當時情況。有球迷指稱，涉事者疑似刻意使用啤酒潑灑，不只波及附近球迷，也潑到正在應援的女孩。另有球迷表示，當時艾融與KIRA正在跳舞，突然遭含有酒類的液體潑向頭部；也有人稱KIRA當場上前理論，艾融則疑似因液體濺入眼睛出現不適，附近也有球迷頭髮沾滿啤酒味。另有現場球迷指出，工作人員隨後介入勸導，雙方過程中一度發生口角，最後涉事者遭警方帶離。不過，相關後續處置目前仍屬現場球迷說法，仍待球團或警方進一步說明。事件延燒後，Rakuten Girls成員林岱縈也在Threads發文，情緒明顯沉重。她表示，如果日後還有像這次這種玩水互動方式的主題活動，「本人將不排班。」林岱縈指出，球團其實已經再三宣導，也有配置工作人員維持秩序，但仍很難避免少數不守規矩的行為，甚至造成女孩受傷。她提到，這已經不是第一次出現類似狀況，「第一次，有女孩遇到有人拿喝過的寶特瓶潑水；第二次，我親自遇到同樣是使用喝過的寶特瓶潑水；第三次，有人直接潑了一桶酒。」她也坦言，光想到下一次可能還會發生什麼，就讓人覺得害怕，「我現在也沒辦法再像前幾天轉發限動時那樣還能好言好語了，不要等到發生不可彌補的傷害時，才知道事情的嚴重性。」林岱縈進一步透露，自己這兩天眼睛仍有些腫，也持續在點眼藥水，原因是上一次玩水時眼睛感染。她表示，護目鏡能提供的保護其實有限，只要是從頭上方落下的水，都還是可能流進眼睛裡；當眼睛不舒服、必須拿下護目鏡清理時，又更容易直接被水柱攻擊。她也提到，自己原本都會想「應該不是故意的」，但事後從幾段影片中，卻能明顯看到很多水柱是直接朝臉部射過來。她強調，這次更嚴重的是酒精液體，「更何況是酒，甚至也有可能是其他不明液體。」林岱縈最後也呼籲，攻擊臉部很危險，故意往其他重要部位射擊也讓人感到不被尊重，希望這次在場被波及的女孩與球迷都能快點好起來，也希望事件最後能圓滿解決。值得注意的是，樂天桃猿先前針對「10號隊友玩水祭」已公布明確戲水規範。規範中載明，水槍內只能裝填清水，禁止裝入飲料、酒精或其他液體；同時禁止朝球員、Rakuten Girls、應援團、工作人員，以及未參與戲水的民眾噴水。規範也特別提醒，避免朝他人頭部、臉部及眼睛噴射。若違反規定，經勸導仍未改善，情節重大者可取消觀賽資格並請離場。此外，樂天桃猿票券相關安全規定也載明，若觀眾違反使用規則及安全規定，球團與聯盟得拒絕其行使票券權利；若違規情節嚴重或影響公共安全，也可移請警方處理。這起事件之所以引發球迷討論，並不只是單純「玩水玩過頭」，而是牽涉到活動安全與參與者尊重。球團已事前明定只能使用清水，也禁止朝女孩、球員、工作人員及臉部、眼睛噴射；若現場仍出現酒精液體潑灑，甚至造成女孩眼睛不適、球迷受波及，就已經超出一般互動活動的可接受範圍。目前KIRA已公開徵求影像，希望還原事發過程；林岱縈則明確表態，若未來仍維持類似玩水互動方式，將不再排班。事件後續是否會有球團正式說明、是否查明涉事者身分，以及未來樂天桃猿是否調整玩水祭規範，仍有待進一步觀察。