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前一篇遭灌逾50萬留言 防毒議題延燒

蔣萬安重申反對毒品除罪化 笑稱可申請紀錄

再發文挺李四川 喊「雙北連線」

新貼文又被洗版 民眾追問「50萬留言當耳邊風？」

台北市長蔣萬安近日因發文質疑民進黨台北市長參選人沈伯洋過往毒品議題主張，遭網友翻出自己擔任立委期間曾提案支持美沙冬替代治療，臉書留言數一路突破50萬，引發熱議。蔣萬安昨（4）日晚間再度發文，分享出席國民黨新北市長參選人李四川教育後援會成立大會的過程，並喊出「雙北連線」力挺李四川，沒想到留言區再度被網友灌爆，不少人追問前一篇爭議，狠酸「恭喜金氏紀錄保持人」、「上篇50幾萬留言請問市長當耳邊風嗎？」蔣萬安3日晚間針對沈伯洋12年前談論毒品議題的舊文提出質疑，並喊話「反毒沒有模糊空間，禁止毒品進入校園社區，是必須堅守的紅線」、「不要把恐懼跟疑慮留給市民」，然而，隨即被民眾翻出他2021年擔任立委期間，曾提案推動美沙冬替代治療用於海洛因成癮戒治，也曾主張建立友善戒治環境、提升資源可近性，北市府目前亦有推動清潔針具計畫。相關內容被民眾大量轉貼後，吸引大批留言湧入蔣萬安臉書，質疑其前後立場，留言數一路暴增至今已累積50萬則，超過金氏世界紀錄門檻的24小時留下37.8萬則。面對臉書被大量留言灌入，蔣萬安昨下午受訪時表示，歡迎任何理性的討論，但也再次強調自己的立場，「我堅決反對毒品除罪化」，並希望市民在11月28日投票時，一起捍衛這樣的政策、立場與態度。至於留言數暴增一事，蔣萬安則笑稱，搞不好真的可以去申請相關紀錄，「讓世界看到台灣的選舉文化」。而昨晚，蔣萬安再度發文，分享當天下午前往新北市，出席李四川教育後援會成立大會的過程。他在活動中表示，要向新北市民推薦自己「最信任的市政夥伴」李四川，並強調很多政治人物很會講、很會說，但只要把事情交給李四川，就能讓市民感到安心。蔣萬安也細數台北大巨蛋啟用、捷運東環段動工、輝達落腳台北等市政成果，並喊出「雙北連線」，呼籲支持者將李四川送進新北市政府。不過，這篇原本力挺李四川的貼文發布後，留言很快又刷一波防毒爭議。不少民眾再度湧入留言，狠酸「恭喜金氏紀錄保持人」、「又在殷語演講喔」、「上篇的50幾萬留言請問市長當耳邊風嗎？」，也有民眾持續追問，「防毒辯論快啊，快替自己辯論」、「何時辯論嗆爆沈伯洋？」、「為什麼要刪留言？」、「為什麼要造謠？」等，截至今早9點，留言也突破8千則。