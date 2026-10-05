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▲中信兄弟舉辦「涼水祭」主題活動日，廣受球迷好評。（圖／翻攝Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊臉書）

樂天桃猿「10號隊友玩水祭」4日在桃園主場登場，賽後卻傳出Rakuten Girls成員KIRA、艾融及現場球迷疑似遭球迷潑灑啤酒，讓原本主打清涼同樂的夏季主題日再度變成安全爭議。事實上，中職近年玩水趴、涼水祭等活動人氣很高，但球迷脫序行為也不斷出現，從水槍噴臉、朝啦啦隊眼睛噴水，到傳出有人把啤酒、飲料甚至不明液體裝入水槍，讓外界開始質疑「這類活動會不會被少數白目球迷玩到取消？」中職主題日近年越做越多元，夏季玩水活動也成為球團吸引進場的重要元素。球迷能在炎熱天氣中邊看球、邊參與互動，對球團而言是票房與社群話題的雙重加分；對啦啦隊、應援團而言，也能創造更強烈的現場氣氛。問題在於這類活動的互動性越高，安全邊界就越重要。水可以是同樂，但若變成近距離朝臉部、眼睛噴射，甚至把酒精、飲料或不明液體當作「玩水道具」，性質就已經不是玩鬧，而是可能造成傷害的脫序行為。這次樂天桃猿玩水祭爭議中，KIRA在Threads表示自己遭潑到啤酒，身旁艾融與球迷也受波及；林岱縈更發文直言，若日後還有類似玩水互動方式的主題活動，「本人將不排班。」她也透露自己先前玩水活動後眼睛感染，這兩天仍有些腫、持續點眼藥水，並點出護目鏡保護有限，從頭上方落下的水仍可能進入眼睛。類似爭議並非首次發生。中信兄弟「涼水祭」是中職最具代表性的夏季玩水主題日之一，人氣向來相當高，但過去也曾因球迷使用水槍失控引發討論。2025年中信兄弟涼水祭期間，曾有媒體報導現場傳出球迷不當使用水槍，不只把水噴向啦啦隊成員眼睛，社群更有網友爆料有人將尿液、啤酒等不明液體裝入水槍四處噴灑；報導也提到，當時球團及啦啦隊成員賽前已提醒不要射眼睛，也禁止朝球場內及應援舞台噴水，但仍有部分球迷無視規定。今年7月中信兄弟涼水祭又出現插曲，Passion Sisters成員衣宸在應援過程中遭球迷以水槍噴射臉部，當場罕見動怒指向觀眾席，事後也發文呼籲：「請不要拿水槍噴臉，尤其是眼睛。」相關事件同樣引發球迷討論，認為少數人不守規矩，可能害整個活動被迫縮水甚至停辦。面對涼水祭安全風險，中信兄弟近年已把活動規範寫得更明確。今年兄弟官方公告「Bro's Water Park涼水祭」時，就明定購票需留意乾、濕區域，乾區包括內野本後A、B區、內野上層及外野全區，濕區則為內野下層C至K區；官方也提醒，因出入口共用，進出場仍有水花噴濺可能，球迷須依需求選擇座位。兄弟規範不只分區，還明確列出禁止事項，包括全區地板濕滑不可奔跑、不得朝球場內及應援舞台噴水、不得使用任何「發光」、「水柱」形式玩水工具、不得在水槍內裝入飲料、啤酒、冰水等液體，也提醒避免水槍朝頭部射擊。公告並載明，若違反規定且經規勸後不聽，球團有權取消觀賽資格並請離球場。目前並未看到中職或各球團全面取消玩水主題日的訊號，畢竟這類活動仍有票房吸引力，也是不少球迷期待的夏季招牌。不過，從近年爭議來看，未來若要繼續辦下去，球團恐怕不能只靠活動前宣導，而必須把規範落實成真正有感的現場管理。例如入場檢查水槍容器、限制可攜帶器具種類、加派工作人員巡視濕區、對朝臉部與舞台噴射者立即制止，情節重大者直接請離，甚至建立黑名單或移請警方處理。否則每一次出事，承擔風險的往往是啦啦隊女孩、應援團、工作人員與守規矩的球迷。