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黃士修指美沙冬、清潔針具不等於「社區供毒」

醫界連署反污名 黃士修：別把不同主張混為一談

毒品減害政策近日成為台北市長選戰攻防焦點，國民黨陣營先翻出民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年文章，質疑他曾談及「社區中心提供吸毒者毒品與乾淨針頭」、毒品除罪化等政策；蔣萬安3日晚間發文強調反毒沒有模糊空間，要求沈伯洋不要拿美沙冬計畫遮掩。隨後大批民眾翻出，蔣萬安2021年擔任立委時，曾提案支持美沙冬替代療法，相關內容大量湧入蔣萬安臉書，留言數突破50萬，醫界也發起連署反對污名化減害政策。對此，核能流言終結者創辦人黃士修今（5）日表示，美沙冬替代療法、清潔針具與「社區供毒」、「毒品除罪化」並非同一概念，並質疑沈伯洋在偷換概念、發動認知作戰，「比毒品更可怕」。黃士修今發文表示，蔣萬安貼文24小時內出現50多萬則留言，青鳥拼命複製貼上蔣萬安立委時期支持美沙冬替代療法的提案，還有人公布用程式留言洗版。他質疑，蔣萬安本來就支持減害，為什麼會被認為遭到「打臉」？整起爭議可簡化為，蔣萬安支持美沙冬減害，但反對沈伯洋所主張的「社區供毒、毒品除罪化」；沈伯洋則以美沙冬治療計畫回應，之後網友再翻出蔣萬安過去提案支持美沙冬，進而指稱蔣萬安前後矛盾。黃士修表示，2005年台灣引進美沙冬替代療法和清潔針具，防治藥癮和愛滋，「清潔針具是避免傳染，美沙冬是當場口服，絕非注射」。而沈伯洋2014年主張「社區供毒」和「毒品除罪化」，以及「毒品等於藥品」，反對校園尿檢。當時美沙冬療法已實施多年，因此他認為，沈伯洋所稱「社區中心提供吸毒者毒品」，是真的給毒品，不是指美沙冬。黃士修表示，2021年蔣萬安擔任立委時提案強化美沙冬替代療法；到了2026年，沈伯洋舊文被翻出，蔣萬安發文宣示反毒、禁止毒品進入校園，沈伯洋則以美沙冬治療計畫回應並嗆聲辯論，並把自己的「社區供毒」偷換成「提供美沙冬」，迴避最爭議的「毒品除罪化」，之後又有人以蔣萬安過去提案支持美沙冬為由，指控他現在反對美沙冬、自打嘴巴。黃士修指出，蔣萬安貼文最後一段早已寫道，「不要拿美沙冬計畫遮掩：醫療單位跟社區中心、私人機構不一樣；美沙冬跟毒品針頭施打不一樣。」另外，醫學上「藥皆有毒」，但法律上「藥品是藥品，毒品是毒品」，美沙冬必須在嚴格列管之下，才能給予成癮者減害；芬太尼同屬二級管制藥品和二級毒品，也可做手術麻醉用。黃士修認為，「不要被話術帶走」，沈伯洋的原文是「社區供毒」和「毒品除罪化」，蔣萬安反對的也是「社區供毒、毒品除罪化」。對於醫界發起連署，控訴蔣萬安抹黑美沙冬療法、踐踏專業，黃士修則表示，民進黨很喜歡道德綁架，「你反對它的主張，就說你反對基層人員」，並嗆「要辯論就來」，請沈伯洋再說一次是否主張「社區供毒」和「毒品除罪化」？呼籲外界不要把美沙冬減害與相關主張混為一談。