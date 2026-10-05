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陳水扁喊冤：沒有裁罰或質詢紀錄

反駁打壓說法 陳水扁列市長、總統任內同志政策

台北市萬華警方3日搜索西門町知名男同志主題酒吧Commander D，執法過程遭質疑過當，且有員警對身障人士出現不當言語，引發性平團體抗議，警方事後也證實並予以懲處。爭議延燒之際，又有民眾指前總統陳水扁擔任台北市長期間，曾在3個月內稽查同志酒吧Funky超過100次。對此，陳水扁昨（4）日大喊冤枉，直呼「有夠衰小，莫名其妙被栽贓」，並質疑相關說法可能是把當時全市擴大臨檢的次數，全算到Funky一家店頭上；他也列舉過去開放市長官邸供同志團體辦活動、總統任內接見同志團體等經歷，強調歷史可以討論，但不能把不同事件混在一起、指控他打壓同志。陳水扁昨發文表示，中午「有夠衰小」，莫名其妙被栽贓，指他當市長時「3個月內稽查同志酒吧100多次」，如果真是3個月稽查同一家店100多次，平均1天超過1次，照理應該查得到裁罰或市議會質詢等紀錄，但目前都沒有看到。他認為，目前看到的說法，較可能是把當時全市擴大臨檢的次數，算到Funky一家店頭上。陳水扁進一步表示，自己是第一位把市長官邸改為藝文活動中心、借給同志團體辦活動的市長，也是第一位在總統府接見同志團體代表的台灣總統；總統任內提出《人權基本法》草案，也納入同志團體的訴求。陳水扁強調，歷史或事件可以討論，「但不能把不同的事混在一起，再栽贓成對同志的打壓」。