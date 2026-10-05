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台北市長選戰升溫，藍、綠陣營近日針對毒品政策隔空交火，民進黨台北市長參選人沈伯洋被翻出「提供毒品者毒品及乾淨的針頭」等言論後，要求與台北市長蔣萬安辯論。不過，據了解，蔣萬安及沈伯洋陣營其實早在9月就已經簽署了辯論同意書給TVBS電視台，如今遲遲沒有正式對外公布，真正卡關的原因是沈伯洋陣營有一大要求。知情人士透露，辯論同意書9月就已簽署，只是後續討論主辦及轉播媒體時，沈伯洋陣營希望能有特定立場偏綠媒體加入，導致主辦單位辯論安排一直卡關至今。北市議員詹為元接受《NOWNEWS今日新聞》表示，沈伯洋跟他支持者一直在媒體網路上叫囂蔣萬安不敢辯論，但當時他們提出邀請的時候，蔣萬安在市政總質詢，議會工作還沒有結束。現在總質詢結束，蔣萬安進入選戰節奏，不但欣然接受辯論，也簽了TVBS的邀請。沈伯洋應該盡快來直球對決，結果卻躊躇不前、有顧慮，之前抓準蔣萬安還沒答應才不斷叫囂，這就是沈伯洋他們一貫的做法。國民黨台北市議員楊植斗也說，感覺沈伯洋就是無所畏懼，那為什麼現在要增加綠媒加入辯論？主辦方是TVBS，沈伯洋既然很強，那幹嘛加入綠媒，況且，要不要綠媒，也不是蔣萬安說的，現在TVBS的立場可能也會覺得幹嘛加其他媒體？雙方應該要尊重主辦方，沈伯洋要的話，就去罵TVBS，不是說何時辯論都可以，現在又在挑三減四。針對沈伯洋下戰帖，要求針對毒品議題進行辯論，蔣萬安4日也強調，反毒是是非的問題，不是辯論可以有正、反方的選擇，他就是堅定站在反毒、毒品零容忍的立場，「我說過台北市一定會有一場辯論，所以我一定會參加。我想這點立場已經非常清楚。」