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俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克州（Irkutsk）近日爆發疑似「肺鼠疫」的事件，1名在疫病研究所工作的28歲女子死亡，近200名曾與她接觸的人員遭到醫療監測。由於死者生前疑似曾接觸含有鼠疫桿菌的試管，加上當地多間醫療機構採取隔離措施，引發外界對疫情擴散的擔憂。綜合外媒報導，死者名叫希皮洛娃（Daria Shipilova），任職於伊爾庫茨克一家防疫研究所，她上月25日在採集樣本時，疑似打破一支含有鼠疫桿菌的試管，數天後出現嚴重肺炎症狀，於10月初病逝。事件曝光後，當地衛生單位將近200名接觸者列入醫療觀察，部分醫院也採取隔離措施。伊爾庫茨克一座大型鋁業工廠，甚至一度實施口罩規定，顯示當地對潛在感染風險高度戒備。不過，俄羅斯俄羅斯聯邦消費者權益保護和公益監督局（Rospotrebnadzor）表示，目前並未確認死者感染鼠疫，最新說法是，她罹患的是「原因不明的肺炎」，強調當地疫情形勢穩定。《歐洲新聞台》也指出，俄方說法與部分獨立俄媒先前報導存在明顯落差。美媒《Axios》引述川普政府官員表示，白宮已知悉、正在監控這起疫情，並評估各種選項。目前仍沒有證據顯示，疫情已在俄羅斯境內大規模擴散，也沒有證據表明，這名研究人員就是死於鼠疫。不過，由於肺鼠疫能透過呼吸道飛沫在人與人之間傳播，而且病情進展快速，感染後若未及時治療，則有致命風險，使這起涉及實驗室人員的疑似感染事件，格外受到國際關注。原文連結：