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爆9308萬扣款「憑空少30萬」 調查局澄清帳差20.65萬

398張500元當成千元鈔 帳面因此多算19.9萬

發現短差立即報檢方 借詢當事人更正金額

前彰化律師公會理事長、律師陳昱瑄等人遭控利用慈濟基金會採購BNT疫苗之際，佯稱有管道代購疫苗，詐取3000萬美元（約新台幣10.6億元），檢調搜索時並在台中豪宅查扣逾9300萬元現金及近159公斤黃金。近日有媒體報導，這批扣案現金入庫時竟「短少30萬元」。對此，調查局昨（4）日澄清，實際帳面短差為20萬6500元，主因是部分500元鈔票被誤算成1000元，加上清點、登載差異所致，經重新確認及更正後，所有扣案現金均已順利入庫，並無辦案人員遺失或侵占情形。《風傳媒》昨報導，調查局北部地區機動工作站先前搜索李易儒父親、宗教團體創辦人李世宗位於台中的「天空樹」豪宅，在和室地板下的保險箱等處查獲9308萬1100元現金，另扣得近159公斤黃金，但大批現金後續辦理入庫時，傳出帳面短少約30萬元，引發外界關注。調查局對此澄清，北機站辦理扣押物入庫時，實際發現的帳面短差為20萬6500元，並非媒體所稱30萬元；經清查後確認，差額主要來自清點與登載錯誤，並非扣案現金遭人取走。調查局進一步說明，豪宅查扣的現金分為整捆及散鈔，其中散鈔部分，有398張500元鈔票被誤以1000元面額計算，光是這項錯誤就讓帳面多算19萬9000元。此外，後續辦理入庫時，又發現實際金額較原先登載多出1萬500元。至於現場大批已綑紮的現金，由於數量龐大，搜索當下未逐張清點，而是先裝袋、密封扣押，之後入庫時再請台灣銀行以快速點鈔機協助清點。其中有一綑原標示10萬元的現金實際短少20張，其餘部分則有多出1至2張的情形，合計短少1萬8000元。依上述差異計算，最終帳面短差正好為20萬6500元。調查局強調，這1萬8000元的差異在查扣前就已存在，並非扣押後遭辦案人員遺失或侵占。調查局表示，北機站發現帳面金額出現短差後，立即向台中地檢署陳報並說明原因，同時借詢陳昱瑄、李世宗等被扣押人確認及更正數額，相關當事人均未表示異議，所有扣案現金也已完成入庫。調查局強調，本案搜索及扣押過程均全程錄影存證，扣案現鈔封緘狀況良好，目前存放於具監控及RFID管理機制的庫房，並依規定辦理檢覈。針對此次金額誤算及登載疏失，調查局已啟動內部檢討，要求同仁確實遵守辦案程序；政風室也在駐區督察陳報後，立即展開行政調查，釐清相關行政責任。