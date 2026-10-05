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▲岱縈（如圖）表示球團其實已經再三宣導，並配置工作人員維持秩序，但還是出現少數不守規矩的行為，甚至造成女孩受傷的事件發生。（圖／岱縈Threads＠daiying0）

中職樂天桃猿昨日舉辦玩水祭活動，然而啦啦隊員艾融卻疑似遭球迷潑灑啤酒、甚至不斷朝著臉直射，影片在社群上瘋傳，引來粉絲不滿。而岱縈今（5）日凌晨也在Threads上發文，表示曾有人潑灑喝過的水、一桶酒導致眼睛感染，誇張行徑讓她忍無可忍說：「如果日後還有像今次這種玩水互動方式的主題活動，本人將不排班。」樂天桃猿昨日舉辦玩水祭，然而卻有不守規矩的球迷，拿水槍對著女孩們的臉狂射，甚至潑灑啤酒等脫序行為，相關影片在社群上瘋傳。雖然啦啦隊員們已戴上護目鏡，但影片中艾融仍被射到眼睛不舒服、表情突變嚴肅，一旁的隊友kira則立刻制止對方，讓粉絲痛批：「這種活動根本不該再辦了」、「如果是硫酸怎麼辦？」、「太扯了吧。」同為樂天女孩的岱縈，今日則發文譴責，表示球團其實已經再三宣導，也配置工作人員維持秩序，但還是出現少數不守規矩的行為，甚至造成女孩受傷的事件發生。岱縈透露有女孩被潑灑喝過的水，她自己也遇到同樣情形、甚至還有人直接潑了一桶酒，讓岱縈直呼：「光想到下一次可能還會發生什麼，就讓人覺得害怕。」岱縈直言，護目鏡能提供的保護其實有限，只要是從頭上方落下的水都還是會進到眼睛裡，當眼睛不舒服、必須拿下護目鏡清理時，又更容易直接被水柱攻擊，她這兩天的眼睛也都還有些腫、持續在點眼藥水，上一次更是導致眼睛感染。起初岱縈都會心想「應該不是故意的」，但事後從幾個影片裡，卻明顯看到很多直接朝著臉部射過來的水柱，讓她氣憤表示攻擊臉很危險，故意往其他重要部位射也讓人感到很不被尊重，岱縈嚴肅表示：「如果日後還有像今次這種玩水互動方式的主題活動，本人將不排班。」對於女孩受傷事件，《NOWNEWS今日新聞》今早詢問樂天球團，至截稿前尚未回應。