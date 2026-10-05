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藍點名蘇巧慧、賴瑞隆：應表明立場

陳以信質問：是否認同毒品=藥品？

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋過去主張「把毒品和藥品劃上等號」，國民黨文傳會主委陳以信今（5）日質疑，毒品與正常醫療用藥在法律管制、使用目的及風險上明顯不同，豈能因英文都是「drug」就混為一談？他要求蘇巧慧、賴瑞隆及所有民進黨縣市長候選人公開表態，是否也認同沈伯洋的說法？陳以信強調：「反毒沒有藍綠，更不能有雙重標準！」陳以信指出，沈伯洋2014年的文章不是只有討論美沙冬或乾淨針具，而是明確寫下「首先，把毒品和藥品劃上等號吧」，並提出「毒品只是藥（Drugs）」的論述。如今沈伯洋要競選首都市長，未來可能掌握教育、警政、衛生及社政等重要行政資源，這就不再只是10多年前的一篇文章，而是候選人的毒品政策理念是否適合帶進地方治理的公共問題。陳以信強調，「減害政策」跟「毒品是不是藥品」是兩個不同問題，沈伯洋不能把問題偷換概念到美沙冬或乾淨針具。尤其近年新興毒品快速變化，甚至透過電子煙、煙彈等形式接近年輕族群。地方政府站在校園反毒、毒品查緝、衛生醫療及青少年輔導第一線，如果首都市長候選人模糊毒品與正常醫療用藥的界線，恐將影響青少年對毒品危害的認知，甚至對全國反毒教育產生嚴重負面示範效果，沈伯洋不能迴避，必須正面回答！陳以信點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧，沈伯洋當年的文章曾批評新北市推動的校園毒品篩檢政策，蘇巧慧現在要競選新北市長，更應直接回答：是否認同沈伯洋「把毒品和藥品劃上等號」及「毒品只是藥」的說法？未來若當選新北市長，對校園毒品篩檢又採取什麼立場？陳以信也點名民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。高雄同樣面對校園反毒與新興毒品防制問題，賴瑞隆既然要爭取高雄市長，也應向高雄家長說清楚，是否認同沈伯洋的毒品論述？未來高雄市政府的青少年反毒教育，是否會接受這樣的觀念？陳以信強調，問題不只要問蘇巧慧與賴瑞隆，而要問所有民進黨縣市長候選人。每位地方首長未來都要統籌教育、警政、衛生及社政資源，因此都應回答3個問題：是否認同「把毒品和藥品劃上等號」？是否認為「毒品只是藥」適合用於青少年反毒教育？如果當選縣市長，是否會把這套理念帶進地方政府的毒品防制政策？