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北市警萬華分局3日大動作搜索西門町知名BDSM酒吧，執法過程引發爭議。民眾指控警員涉嫌歧視身心障礙者，稱「殘障也可以做愛喔」，店長抗議卻被「上銬」，萬華分局第一時間否認羞辱，但遭民眾音檔打臉。如今過程影片也曝光，身障者抗議「別人替我說話，為什麼可以上銬？」，但現場警方則沒有回應，還要其他民眾安撫他，甚至有其他員警事後還嗆其他民眾「去提告啊」。台北市長蔣萬安今（5）日公開道歉，稱警方行使公權力發生不當，非常遺憾，對被影響的朋友抱歉，他要求警察局長嚴肅檢討這件事情，並依規定處置。蔣萬安說，無論是什麼年齡、性別、性傾向、身份、族群認同的任何人，都是共同要守護，享有相同權利的台北人，所以他跟台北隊一直有一個目標，就是要確保每一個人都受到安全、彼此尊重。蔣萬安說，日前發生員警持搜索票執行公權力，發生個別歧視案件，這件事情讓他非常地遺憾，對於被影響的人員表達抱歉。那執行過程當中，執法過程當中如果不當，當然就必要嚴加地檢討。蔣萬安說，他已經要求警察局以及局長，除了針對這個個案依規定來處置，也必須要加強警紀宣導，避免接下來任何人民保母帶頭發生歧視狀況。媒體追問，歧視員警僅一支申誡有用嗎，月底要辦同志大遊行，台北還是同志友善的城市嗎？蔣萬安說，台北市當然是非常包容、多元的城市。那他再次強調，這一次警方在行使公權力過程發生不當的事情，他表達非常地遺憾，對於被影響的朋友抱歉。蔣萬安說，那他也要求警察局長、警察局嚴肅地檢討這件事情，並且依規定對這個個案進行處置，當然還有很多包括警界宣導，以及絕對不能再發生歧視事件。