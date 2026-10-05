今（115）年7-8月期統一發票已於9月25日開獎，財政部將於今（5）日下午公布中獎清冊。根據最新統計，這期1000萬元特別獎有17人中獎，而且最低只花10元買飲料就中獎。另外，還有11人抱走200萬元特獎，這期領獎期間自今年10月6日至明年1月5日，還沒對獎的人，趕快找出發票，也許你就是中獎幸運兒。
今年7-8月統一發票中獎號碼
今年7-8月統一發票開出的特別獎1000萬元中獎號碼「89996565」，特獎200萬元中獎號碼「91098182」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「54348835」、「44991397」、「06595111」。
至於雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「CJ82440442」、「CH04343932」、「CZ31451023」、「DH66961232」、「DE76668735」、「CW78608063」、「DJ10672458」、「DG42595981」、「DC53744238」、「DB87270227」、「DL88792944」、「DN30166191」、「DK51915534」、「CG33998265」、「DU55287770」、「CK27844176」、「CS80089393」、「DE54390033」、「DE92442451」、「DG58943431」、「DS81014932」、「CY68356624」、「DS96828832」、「DG42996974」、「DA79600595」、「CS88672364」、「DB07675270」、「DA08867782」、「DL77242504」、「CG34952794」；併同雲端發票專屬獎2,000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎435萬組各獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網（網址：https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/）提供查詢。
最低花10元就中獎！7-8月統一發票17人中千萬、11人抱走200萬
財政部也將於今日下午公布中獎清冊，目前初步統計，今年7-8月期統一發票1000萬元特別獎共有17張發票中獎，而200萬元特獎則有11張發票中獎。
根據目前超商、全聯自行公布的中獎清冊，7-11這期開出5張1000萬元特別獎、2張200萬元特獎，其中有人花29元購買零食就中千萬元，也有人花27元影印抱走1000萬元，還有人花139元買CITY CAFE及民生用品、花100元購買民生用品及花33元購買鮮食，也都幸運抱走1000萬元大獎。
至於全家這期也開出2組1000萬元特別獎、2組200萬元特獎，其中一人僅花10元購買飲品就中獎，另一人得主則花123元購買媽媽煮藝黃金霸王腿條、香烤雞腿條及豆奶也抱走千萬元。
萊爾富部分，有消費者花115元買一杯「富貴紅棗茶」及一杯拿鐵，就意外抱回千萬大獎。全聯這期也有開出1000萬元特別獎，一名消費者到基隆義二門市548元購買泡麵及生鮮食材，幸運抱走千萬大獎。
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今年7-8月統一發票開出的特別獎1000萬元中獎號碼「89996565」，特獎200萬元中獎號碼「91098182」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「54348835」、「44991397」、「06595111」。
至於雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「CJ82440442」、「CH04343932」、「CZ31451023」、「DH66961232」、「DE76668735」、「CW78608063」、「DJ10672458」、「DG42595981」、「DC53744238」、「DB87270227」、「DL88792944」、「DN30166191」、「DK51915534」、「CG33998265」、「DU55287770」、「CK27844176」、「CS80089393」、「DE54390033」、「DE92442451」、「DG58943431」、「DS81014932」、「CY68356624」、「DS96828832」、「DG42996974」、「DA79600595」、「CS88672364」、「DB07675270」、「DA08867782」、「DL77242504」、「CG34952794」；併同雲端發票專屬獎2,000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎435萬組各獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網（網址：https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/）提供查詢。
最低花10元就中獎！7-8月統一發票17人中千萬、11人抱走200萬
財政部也將於今日下午公布中獎清冊，目前初步統計，今年7-8月期統一發票1000萬元特別獎共有17張發票中獎，而200萬元特獎則有11張發票中獎。
根據目前超商、全聯自行公布的中獎清冊，7-11這期開出5張1000萬元特別獎、2張200萬元特獎，其中有人花29元購買零食就中千萬元，也有人花27元影印抱走1000萬元，還有人花139元買CITY CAFE及民生用品、花100元購買民生用品及花33元購買鮮食，也都幸運抱走1000萬元大獎。
至於全家這期也開出2組1000萬元特別獎、2組200萬元特獎，其中一人僅花10元購買飲品就中獎，另一人得主則花123元購買媽媽煮藝黃金霸王腿條、香烤雞腿條及豆奶也抱走千萬元。
萊爾富部分，有消費者花115元買一杯「富貴紅棗茶」及一杯拿鐵，就意外抱回千萬大獎。全聯這期也有開出1000萬元特別獎，一名消費者到基隆義二門市548元購買泡麵及生鮮食材，幸運抱走千萬大獎。