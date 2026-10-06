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▲2026國旅補助「最高6700元」！平日3天2夜省錢攻略推薦。（圖／交通部觀光署FB）

補助表訂到11月底 提前結束2週前公告

觀光署國旅補助上路滿月，推出平日住宿每晚補助800元至1500元，以及1200元生日券等優惠，登錄使用民眾高達近三百萬人。根據觀光署，統計至9月底使用最多房間數前三名地區，分別為花蓮縣、宜蘭縣及臺東縣。國旅平日住宿獎助旅客，一般地區第1晚最多折抵800元、第2晚1,200元；離島地區第1晚1,000元、第2晚1,500元；若欲使用折抵的旅客必須先上網登錄資料，並挑選參與活動的旅宿業者才可使用。生日券則抽出1萬2,000名幸運得主、可獲得1,200元住宿金，9月10日起開放使用並可與平日住宿獎助合併使用。觀光署表示，已經累積超過297萬人登錄國旅平日獎助，顯示民眾對平日住宿優惠及安排平日出遊仍有一定需求。目前活動整體執行情形尚屬穩定，並未觀察到影響活動推動的重大異常情形，將持續掌握活動執行、旅客使用及旅宿業者申請核銷等情形，並滾動檢視相關執行狀況。1111人力銀行日前也公布調查全台旅館、飯店及民宿進行「旅遊補助政策現況調查」，其中參與國旅補助的業者中有六成六認為，參加補助後平日訂房量「略微增加」，有12%表示「明顯增加」，合計79%有感受到平日訂房「出現成長」；另有21.5%則表示沒有增加。然而，也有24%業者平日住房率不到三成。觀光署表示，目前各縣市相關的住宿獎助案件仍陸續辦理申請及核銷，現階段以活動實際使用房晚數觀察，截至9月29日，使用房晚數較高的前3名縣市為花蓮縣、宜蘭縣及臺東縣。由於旅宿業者申請核銷仍持續進行中，現階段相關數據尚非最終統計結果，觀光署將持續彙整各縣市實際使用及核銷情形。依規劃平日住宿獎助活動辦理至11月30日，但預算用罄時提前停止辦理。觀光署表示，若預算提前用完，將會提前2周公告停止辦理資訊。