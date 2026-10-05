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一名聯盟高層受訪時坦言：「市場上真的有球隊對布朗尼感興趣。他在短時間內顯著進步，最重要的是他非常清楚自己的定位。在當今聯盟中，要找到心態成熟、願意且專注精通自己角色定位的年輕球員非常難得。」

消息人士指出，湖人隊絕不會將他當作「打包清掉的垃圾合約」，若選擇交易布朗尼，球團預計能至少換回1到2個次輪選秀籤。

在詹姆斯（LeBron James）宣布離隊轉投費城76人隊後，洛杉磯湖人隊的新藍圖逐漸明朗，其中邁入生涯第三個賽季的詹姆斯之子布朗尼（Bronny James）的動向成為外界關注焦點。最新消息指出，現年21歲的布朗尼因近年展現出不錯的戰術執行力與進步幅度，吸引了聯盟中數支球隊的青睞。而湖人開出的交易條件是至少能用布朗尼換回1到2枚次輪籤。根據外媒《Heavy》資深記者狄維尼（Sean Deveney）報導，目前聯盟多支球隊已將布朗尼列入潛在的交易觀察名單。湖人球團最初並非將他視為球星之子，而是致力於將他培養成一名具備「3D」屬性的第3號控衛，而布朗尼也逐漸證明了自己的價值。湖人隊目前開季名單共有16名球員，必須在開季前裁減1人以符合聯盟15人上限規定。儘管外界對於布朗尼的交易傳聞不斷，但據《California Post》記者普萊斯（Khobi Price）與《ClutchPoints》資深記者西格爾（Brett Siegel）綜合報導，多位敵隊高層預計，射手克內克特（Dalton Knecht）才是最有可能在這次名單調整中被割愛或交易掉的球員。相比之下，布朗尼不僅比克內克特年輕，過去兩個賽季展現出的潛力與成長曲線也更受球團青睞，除非湖人隊發動多換一的交易，否則湖人直接裁掉布朗尼的機率微乎其微。在詹姆斯遠赴費城展開生涯新篇章後，布朗尼擁有一張2026-27賽季的保障合約。外界普遍認為，布朗尼目前有極高機率繼續身穿紫金戰袍迎來開季。如果湖人隊最終未能達成理想的交易，克內克特或哈迪（Jaden Hardy）將成為主要的離隊人選，而布朗尼則有機會在洛杉磯擺脫父親的光環，迎來屬於自己的大放異彩時刻。