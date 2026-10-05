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中信兄弟4日在樂天桃猿主場封王，意外引爆桃園球場美食攤位「馮羽樓」的「黃色抹布」爭議。馮羽樓負責人與老闆娘事後先後致歉，並宣布與樂天球團合約走到今年底，明年不再續約進駐樂天桃園棒球場。事件之所以迅速延燒，不只因為踩到樂天球迷主場情緒，更因馮羽樓老闆娘柏羽本來就是球迷圈熟面孔，過去曾被稱為「最美老闆娘」，還曾受邀站上應援舞台，讓她這次一夕站上輿論風口。樂天桃猿近年積極升級桃園球場餐飲，2025年開幕戰前，球團就曾宣布美食街升級為「美食樂園」，並新增多家品牌進駐，其中就包括「馮羽樓烏雞飯」。樂天球團當時也把馮羽樓列為新增人氣店家之一，盼讓10號隊友進場看球時，能有更多元的美食選擇。馮羽樓進駐桃園球場後，很快成為球迷討論的球場美食之一。有球場美食部落格在2025、2026年桃園球場美食名單中，都將馮羽樓烏雞飯列入口袋名單，形容烏雞飯加配菜、小辣口味是不少人進場會再回購的選擇，並提到烏骨雞絲搭配蔥油醬與辣味，是它在球場攤位中被記住的關鍵。不過馮羽樓之所以比一般攤位更容易被討論，除了餐點本身，也與柏羽的人物形象有關。她長期在球場第一線出現，讓球迷不只記得餐點，也記得「老闆娘」。馮羽樓被球迷認得，除了餐點本身，老闆娘柏羽也是原因之一。她在棒球迷社群中具有一定知名度，甚至曾被稱為「最美老闆娘」。今年6月，味全龍在天母棒球場推出馮羽樓烏雞飯快閃店時，就曾安排老闆娘柏羽擔任應援嘉賓，並預告她將首度挑戰站上應援舞台，與小龍女一起為龍隊球員加油。柏羽平常在廚房負責砍雞、備料與出餐，這次則從攤位走上應援舞台，成為球場美食與啦啦隊文化交會的話題。這也說明，馮羽樓老闆娘本來就不是完全站在幕後的人物，而是已經具備一定辨識度的球場人物。這次爭議起因於中信兄弟在樂天主場封王當晚，馮羽樓員工被指在櫃位聊天時提到「黃色抹布」相關言論，被樂天球迷解讀為在主場商家替客隊慶祝，進而引發不滿與抵制。事件延燒後，柏羽也親自透過影片說明。她表示，事發當下自己與老闆並不在現場，是透過網路與員工轉述才了解事情經過。她坦言，店內確實有部分員工是象迷，因此老闆在兄弟封王時間點，其實第一時間就提醒員工不要在櫃台表現出慶祝情緒，沒想到仍因聊天內容引發爭議。柏羽也表示，員工轉述當時是在講「象迷不能拋彩帶，也不能拋抹布，所以就把抹布丟掉好了」等內容，可能被路過球迷聽到後，認為店家想慶祝兄弟封王。她坦言，無論如何都是店家管教不當、用人不淑，「員工耍白目了，負起責任的就是我們。」