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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受資深媒體人周玉蔻專訪並於今（5）日首播，提及過去就讀復興國小時，同學的家境寬裕，生日都會包下一個地方玩耍，自己小時候沒有什麼觀念，以為生日就可以包下一個地方，還真的去麥當勞說要包場，一群人去吃結果沒人付錢，結果是爸爸來解圍把他臭罵一頓，周玉蔻追問是不是從小愛吃麥當勞，沈伯洋則回應自己很愛吃，「但經過案件之後就再也沒吃」。（2024年主管權勢性侵案致未成年女工讀生輕生）沈伯洋接受專訪時表示，在就讀復興國小的時候，同學家裡有錢，生日的時候就包下一個地方大家玩耍，自己小時候沒有這個觀念，以為只要生日就可以包下一個地方，所以生日的時候就去麥當勞說要包場，然後跟同學說下課大家一起去吃麥當勞。沈伯洋表示，結果一群人進去吃沒人出來付錢，最後是爸爸來付錢把他臭罵一頓，周玉蔻問是不是很愛吃麥當勞，沈伯洋則說很久沒吃了，過去自己很愛吃，「但經過案件之後就再也沒吃」。