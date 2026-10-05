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▲艾融發文表示眼睛被酒潑到後一陣刺痛，後來有去看醫生。（圖／IG@irenelin0413）

中職樂天桃猿昨（4）日在桃園主場舉辦「10號隊友玩水祭」，沒想到賽後玩水派對接連爆出失控插曲，不只Rakuten Girls林岱縈遭球迷拿喝過的寶特瓶潑水、拿水槍朝臉直射，KIRA更透露自己與艾融遭人潑灑啤酒。如今現場影片曝光，遭指涉潑啤酒的「紅衣男」也被揪出，只見一名穿黑衣、紅色短褲的男子遭工作人員當場攔下，手上還拿著整手啤酒，最後被帶離現場。從球迷拍下的影片可見，活動進行期間，突然有不明液體朝應援台方向潑去，女孩們明顯受到驚嚇，艾融的眼睛被噴到不舒服，KIRA隨即指向觀眾席確認「兇手」，鏡頭接著拍到黑衣紅褲男子站在座位區，手上拿著啤酒，工作人員迅速趕到現場將人攔下，周遭球迷也圍上前確認狀況。另有球迷拍下工作人員攔住紅衣男的完整過程，直呼「物證還在手上」，讓不少現場球迷氣炸，有人直指玩水活動本來是讓大家同樂，卻有人刻意朝啦啦隊員臉部、眼睛潑灑，完全偏離活動本意。稍早艾融也發文，因為眼睛不適，下班後跟KIRA各自去看醫生，所幸無大礙，「今年真的有點常跑醫院😂昨晚玩水季突然被啤酒波及到眼睛，一陣刺痛張不開，當下馬上用水桶的水緊急沖洗，繼續主持工作，活動結束時也和Kira各自前往醫院檢查，目前並無大礙。為了讓大家進全猿主場玩得快樂帶回美好的回憶，大家都很用心在辦活動，球團非常重視這件事情，也在積極處理當中，最後謝謝大家的關心☺️🙏🏽」。這場玩水祭的亂象還不只潑酒紅衣男，岱縈也發長文透露，曾遇過有人拿喝過的寶特瓶潑水，這次近距離遭水柱潑到時，更能明顯感受到水打在身上的力道，當場立刻停止互動；這次居然有人直接潑「一桶酒」，而自己前一次玩水後眼睛感染，這2天仍有些腫、持續點眼藥水，讓她忍無可忍表態：「如果日後還有像今次這種玩水互動方式的主題活動，本人將不排班。」岱縈強調，球團事前其實已經宣導3次，現場也安排工作人員維持秩序，仍很難完全阻止少數人違規，她更直言，護目鏡能提供的保護有限，從頭頂落下的水依舊可能流進眼睛，何況酒或其他不明液體朝臉攻擊更加危險，不要等到發生不可彌補的傷害時，才知道事情的嚴重性。