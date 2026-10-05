我是廣告 請繼續往下閱讀

我國撞球名將「大眼妹」周婕妤在印尼峇里島參加「2026年世界女子花式撞球錦標賽」再傳捷報，於當地時間10月4日完成賽事，最終一路過關斬將奪下金牌。賴清德總統獲知喜訊後，第一時間拍發賀電，肯定周婕妤在國際舞台上的優異表現，也鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。本屆世界女子花式撞球錦標賽匯集64名頂尖好手，我國共派出7名選手參賽。周婕妤本屆展現穩定實力，一路挺進8強後，先擊敗中國好手黃清寧，隨後在準決賽以3比0力退日本名將河原千尋，強勢闖進金牌戰。金牌戰面對南韓好手徐序亞，周婕妤延續火燙手感，最終以3比1擊敗對手，順利摘下金牌。另一名我國好手魏子茜同樣表現出色，她在8強戰以3比0橫掃對手，挺進準決賽後雖以1比3惜敗徐序亞，仍收下銅牌，與周婕妤聯手為我國在本屆賽事留下1金1銅佳績。對年輕朋友來說，周婕妤這個名字或許不像過去電視轉播職業撞球全盛期那樣熟悉，但她其實早已是台灣女子撞球最具代表性的名將之一。周婕妤出生於1986年，外號「大眼妹」，年少成名後長年征戰國際賽，是台灣女子花式撞球在世界舞台的重要招牌。她最早讓球迷留下深刻印象，是2009年安麗盃世界女子花式撞球公開賽。當時未滿23歲的周婕妤擊敗世界級強敵，成為安麗盃史上最年輕冠軍，也成為台灣第4位拿下安麗盃冠軍的選手。之後她又在2012年、2014年再度於安麗盃封后，完成安麗盃三冠壯舉，奠定「台灣撞球女王」地位。周婕妤的代表作不只安麗盃。2013年卡利世界運動會，她在女子9號球項目奪下金牌，這是撞球選手能在綜合性國際賽中拿到的極高榮耀。2022年伯明罕世界運動會，她再度闖進女子9號球金牌戰，最終收下銀牌，證明自己即使歷經多年國際賽洗禮，仍持續維持世界頂尖競爭力。同年，周婕妤在奧地利參加世界女子10號球錦標賽，決賽以9比3擊敗同樣來自我國的魏子茜，奪下個人生涯首座世錦賽金牌。當時前總統蔡英文也拍發賀電祝賀，體育署則指出，我國在該屆賽事收下1金、1銀、1銅，展現台灣女子撞球厚實戰力。台灣撞球曾在電視轉播年代創造極高人氣，女子撞球更曾是國際賽常勝軍。隨著轉播環境與運動熱度改變，現在年輕世代對撞球選手的熟悉度或許不如過往，但周婕妤長年穩定在國際賽奪牌，正是台灣撞球仍能維持世界競爭力的重要原因。從2009年安麗盃成名，到2013年世運金牌、2022年世界10號球錦標賽冠軍，再到這次2026年世界女子花式撞球錦標賽再度奪金，周婕妤的生涯橫跨超過15年，卻仍能在世界舞台擊敗中、日、韓強敵，這也是她最難得之處。運動部表示，近年我國撞球選手在國際賽場屢創佳績，國際能見度逐漸提升，未來將持續挹注資源，提供選手完善後勤支援，讓更多選手能在世界舞台展現實力。