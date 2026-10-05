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悶熱流汗再碰液體 皮膚恐刺癢紅腫

▲當皮膚反覆處於濕、乾的狀態，卻沒有立即清潔，相關物質持續停留在皮膚表面，更容易出現刺癢、紅腫。（示意圖／NOWNEWS資料照）

頭皮也會感染 護目鏡擋不住啤酒

▲樂天桃猿啦啦隊岱縈發文譴責球迷「潑啤酒」的行為，更透露眼睛因此感染。（圖／岱縈IG@daiying0）

玩水回家別只擦乾 皮膚刺癢別硬撐

中職樂天桃猿昨（4）日賽後舉辦被延期的「玩水祭」，活動現場卻接連爆出球迷潑啤酒、水槍朝啦啦隊成員重要部位噴射等爭議，引發外界討論。對此開業皮膚科醫師趙昭明提醒，啤酒、不乾淨的液體，在天氣悶熱、人體大量流汗的情況下，可能增加皮膚、頭皮受到刺激的機會，部分敏感體質者甚至可能出現刺激性接觸性皮膚炎，導致刺癢、紅腫的負面反應，呼籲球迷參與活動應理性，遵守球團相關規則。趙昭明說明，台灣秋季有時天氣悶熱，人體在活動時會大量流汗，而汗液本身就是一種刺激物，若再與含有其他化學、物理成分的液體直接接觸，兩者混合後就可能讓皮膚產生不適，尤其當皮膚反覆處於濕、乾的狀態，卻沒有立即清潔，相關物質持續停留在皮膚表面，更容易出現刺癢、紅腫等刺激反應。趙昭明指出，頭皮也是玩水活動中容易被忽略的部位，如果水中含有會刺激皮膚的成分，加上活動過程持續流汗，視個人體質，可能造成頭皮發癢，即使只是平常遇到下雨，雨水接觸頭皮後沒有及時清潔，部分民眾也可能出現搔癢等症狀。此外，就算啦啦隊、民眾有配戴護目鏡，「潑灑啤酒」可能導致眼睛被刺激，酒精、酸度、氣泡等成分接觸眼表後，常引發「刺痛、灼熱感、流淚、暫時性視線模糊」等，是相當不舒服的體感，因此潑啤酒真的是相當不妥的行為。趙昭明強調，所有玩水活動後，回到家應盡快以「清洗」方式處理，而不是單純拿毛巾擦乾，透過清水將皮膚、頭皮表面的汗液及可能殘留的液體沖洗乾淨，降低刺激物持續停留的機會；若有接觸到啤酒等非單純清水的液體，也更應盡快清潔，避免長時間留在皮膚表面。趙昭明也提醒，每個人的皮膚耐受程度不同，並非所有參加玩水活動的人都會出現症狀，但若活動結束後發現皮膚持續有刺痛、搔癢等感覺，而且一段時間後仍沒有改善，就應提高警覺，尤其症狀持續存在時，不建議持續搔抓或置之不理，應尋求皮膚科醫師協助，確認是否已出現接觸性皮膚炎等問題。