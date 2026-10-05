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清潔針具防共用交叉感染 石崇良：計畫至今已有明顯成效

毒品問題涉及多面向 醫師公會發聲明：不應成為選舉攻防工具

台北市長蔣萬安與台北市長候選人沈伯洋近日因「美沙冬維持療法」及「安全針具」的言論引起社會討論。衛福部長石崇良今（5）日上午受訪時表示，協助毒癮者脫離毒品、犯罪集團並回歸社會，整體而言需要整套社區處遇計畫，政府政策也明確的往這條路上走，提供長期支援，這是既定政策。台北市長候選人沈伯洋過去曾發布一篇投書提及，「毒品非法化，抓起來鞭就對了」是最差勁的政策，也提出「台灣可以仿效某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助吧？」蔣萬安陣營則翻出這篇投書，稱反毒沒有模糊空間，台北市的社區容許提供毒品跟針頭，供吸毒者施打嗎？要提供哪些需要針頭的毒品？如果要有這樣的社區，可以放在哪裡？市民能接受嗎？而蔣萬安的臉書也因此也湧入大量留言，更引起毒品防制的討論。石崇良今日出席「2026國產AI 3D醫療影像暨元宇宙應用大會」時，會前接受媒體聯訪。他說，建立無毒家園、毒品零容忍是政府一貫的政策，但各項計畫推動都必須秉持科學決策及有策略性的推動。石崇良指出，整體反毒政策約分為3大區塊，首先是源頭杜絕，也就是緝毒、防毒；第二是宣導拒毒，透過校園宣導擴大宣傳拒毒；第三則是戒毒及處遇。石崇良說，衛福部在戒毒及處遇上扮演相當重要的角色，以「減害計畫」而言，從2005年就陸續有前導計畫推動，包括提供清潔針具、美沙冬替代（應為維持）療法。在清潔針具提供上，是為了讓個案避免因為針頭共用造成的交叉感染，導致C肝、B肝或愛滋病傳播。石崇良提到，這項計畫實施至今已經看到愛滋病防治有明顯成效，從早年所有愛滋患者中，約72%是因為毒癮針具的共用而感染，迄今已經降至所有愛滋患者中，僅約1.7%是藥癮針頭感染導致「效益是非常明顯的。」現在一年因藥癮共用針具而新增的個案已明顯降低。石崇良說明，清潔針具提供已經是有具體而明確的科學實證。而在戒毒過程是相當漫長的，因此以海洛因而言，提供美沙冬維持療法，到民國100年後也開始有「丁基原啡因」口服藥，協助海洛因毒品使用者進入醫療體系，重新建立回歸社會的處遇。石崇良表示，如何協助毒癮者脫離毒品、犯罪集團並回歸社會，整體而言需要整套社區處遇計畫，政府政策也明確的往這條路上走，提供長期支援，這是既定政策。中華民國醫師公會全國聯合會及台灣精神醫學會於昨（4）日晚間也發布聲明強調，毒品問題涉及公共衛生、醫療、教育、治安、家庭與社會安全，攸關下一代健康，相關政策不宜成為政黨或選舉攻防的工具，更應回歸醫學證據與公共利益理性討論。醫師公會及精神醫學會共同呼籲，未來任何毒品政策討論，都應將「保護兒少、降低成癮、治療患者、阻斷毒品來源、維護社會安全」列為共同目標，而非彼此對立。對於不同政策主張，應公開提出科學證據、實施方式、風險評估及成效指標，讓社會在充分資訊下理性討論。醫療專業不屬於任何政黨，也不應成為政治攻防的工具。