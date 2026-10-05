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遭質疑反毒戰略失策 蔣萬安反問沈伯洋：社區中心要設哪？

強調美沙冬是口服 蔣：專業醫療機構管控完全不同

不排斥與沈伯洋辯論 蔣萬安：一定非常樂意參與

民進黨台北市長候選人沈伯洋過去撰寫的毒品政策文章，近日持續引發藍綠攻防，更有媒體分析台北市長蔣萬安此次出手恐「戰略失策」、甚至衝擊人設。蔣萬安今（5）日正面回擊，強調自己絕對支持美沙冬計畫及乾淨針頭政策，但沈伯洋2014年的文章主張是在社區中心提供吸毒者毒品及針具，兩者完全不同。他更直言，不論是「毒品注射室」或「毒品除罪化」，「在台北市我認為並不可行」。針對媒體詢問，此波反毒攻防是否出現戰略失策，甚至遭質疑格局及人設受到影響，蔣萬安表示，首先要很清楚表達，第一，他絕對支持美沙冬計畫，不管是過去或現在；第二，也絕對支持乾淨針頭政策，一直以來都是如此。蔣萬安話鋒一轉指出，反倒是沈伯洋2014年所寫的文章，主張要在社區中心發放毒品及針頭，「請問他要在哪裡設置社區中心？他要在社區中心提供什麼樣的毒品？」他呼籲沈伯洋不要迴避問題、轉移焦點，也不要進行認知作戰。對於沈伯洋表示，當時整篇文章是在討論替代療法，並反酸「廣發毒品的人才是天才」，蔣萬安則批評這是「偷換概念」。蔣萬安表示，大家可以去看沈伯洋2014年所寫的文章，「非常清楚，整篇沒有提到美沙冬」，且明確提到要在社區成立中心、由社工協助執行，並提供吸毒者毒品與針具。蔣萬安指出，目前所支持的美沙冬計畫，美沙冬是以口服方式使用，並在專業醫療機構中，由專業醫療人員監控執行戒癮政策，「所以跟他所主張的社區中心給吸毒者毒品跟針具，是完全不同的事情」。蔣萬安強調，台北市長期執行美沙冬計畫已有相當成效，也感謝所有參與計畫的專業人員及基層同仁努力付出，但這與沈伯洋2014年提出的內容不同，不能將兩者混淆。至於沈伯洋提出六問，並要求雙方針對毒品政策進行辯論，蔣萬安表示，他的立場非常清楚，就是支持美沙冬計畫，以及各項戒癮、減害政策，從擔任立委一直到現在都是如此。蔣萬安也再次向沈伯洋提出問題，「你要在哪裡設置這樣的社區中心？你要提供什麼樣的毒品給吸毒者？以及你說要有社工來協助執行，到底你要怎麼執行？」對於是否願意與沈伯洋公開辯論，蔣萬安重申，這次台北市長選舉一定會有辯論，「那我也一定非常樂意參與」，希望透過辯論場合，以政績以及對台北市規劃的願景，爭取民眾認同。蔣萬安最後表示，對於國外部分城市採取提供毒品及針具等措施，包括舊金山、蘇黎世等地，外界都可以檢視後續執行成果，究竟是衍生更多問題，還是具有相當成效。蔣萬安強調，「我要再次強調，身為台北市長，我認為這種毒品注射室或者是毒品除罪化，在台北市我認為並不可行。