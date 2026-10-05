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AI擴產動能強勁，甚至出現罕見「搶廠潮」，日月光今年已斥資近5百億購置廠房、大立光更是七度加碼掃貨。商仲專家分析，今年工業地產市場熱度超乎預期，企業短時間內密集購廠，除反映AI產業鏈對產能需求的迫切性，也凸顯目前企業擴廠呈現以既有廠區為核心向周邊擴張，形成「黃金20」選址概念。科技大廠一買再買。據信義全球資產公司調查，日月光為今年購廠大戶，已在桃園、苗栗、南投、台南、高雄八度買廠，投入金額達482億元；大立光則是集中火力在台中七度購廠，其中兩座位於精密機械科技創新園區、五座位於台中產業園區，總計今年已砸下81億元、取得逾1萬8千坪廠房空間。信義全球資產公司總經理林三智觀察，企業短時間內連續取得多座廠房，這在過去市場經驗中相當少見，今年工業地產市場買方結構高度集中在先進封裝、伺服器、光通訊等AI及相關供應鏈廠商，且近期科技大廠擴廠多以既有廠區為核心，向周邊尋找合適的廠房或土地，尤其以原廠區約20分鐘車程範圍內的區域最受企業關注，逐漸形成「黃金20」的擴廠選址概念，反映當前企業選址更重視營運整合管理效率、人才招募便利、供應鏈上下游串接的延續性。企業在既有生產基地周邊擴廠，最大的優勢在於提高擴產效率及降低營運風險。總經理林三智分析，現階段企業擴廠拚的是產能建置速度，若能取得鄰近原廠區、且具備立即生產條件的廠房，就可直接延續既有廠區的供應鏈及營運體系，降低重新建置的時間與廠區整合成本，讓新廠可以更快地投入運作、轉化為實際產能，掌握擴產時效。總經理林三智說明，在實際服務過程中也觀察到，許多企業是已手握訂單，進場急尋符合擴產需求的廠房，信義全球資產公司今年於北、中、南協助上市櫃法人、隱形冠軍企業陸續成交多宗大型工業地產與商用物業，甚至有企業客戶從確認需求到決定購廠，僅花費一週的時間，顯示企業對取得產能的時效性要求大幅提高。此外，企業購廠動機除了補足既有產能缺口，也為了下一階段新技術發展，提前布局未來產能所需空間。在優質廠房供給有限的情況下，企業不惜砸重金連續購廠，積極掌握即戰力廠房資源，避免未來廠房取得不易而影響擴產進度。對企業而言，誰搶先取得合適廠房，誰就能掌握擴產量能，搶占市場先機。總經理林三智進一步觀察，科技大廠大動作擴廠，上下游供應鏈廠商也會跟進布局，AI需求持續升溫，企業擴廠動能可望持續強勁。企業若有廠房擴充需求，建議可先盤點自身產能需求、廠房條件及預計擴產時程，並透過專業商仲掌握區域物件供給、擬定選址策略，提高找廠效率，加速取得符合企業營運需求的標的。