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貼文留言破50萬 蔣萬安：揭發綠營不想被看到的事就遭洗版

民進黨台北市長候選人沈伯洋12年前談論毒品議題的舊文近日掀起藍綠攻防，台北市長蔣萬安日前發文質疑沈伯洋，卻遭大批網友湧入留言，單則貼文留言數突破50萬，更被指超越2012年印度團隊37.7萬則留言的金氏世界紀錄。蔣萬安今（5）日反擊，去年民進黨「因為選輸就發動無差別式大罷免」，早已創下世界紀錄，如今自己只是表達反毒立場、揭發民進黨不想被看到的事情，就遭動員洗版。蔣萬安今日上午視察衛生局檢驗室量能及人力，會前接受媒體聯訪。針對日前臉書貼文留言突破50萬，有網友指出已超越2012年印度團隊創下的37.7萬則留言紀錄，甚至質疑這波洗版是為特定綠營候選人轉移焦點，蔣萬安也做出回應。蔣萬安表示，「我想去年，我們大家就看到，所有全世界民主國家，沒有因為選輸就發動無差別式大罷免，已經創下了世界紀錄。」蔣萬安接著表示，現在他只是很清楚表達自己的反毒立場，以及揭發民進黨不想被人看到的事情，「就要被動員來洗版」。他強調，非常歡迎不同意見的人理性討論、溝通，但自己的立場依舊堅定，「反對毒品除罪化，而且反對毒品進入校園跟社區。」