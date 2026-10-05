2026 年重陽節就在 10 月 18 日，臺南市政府115年度重陽敬老金發放日程揭曉！今年未滿百歲合資格長者每人發給 1,500 元，百歲人瑞更包出 1 萬元大紅包與禮品。台南敬老金預計 10 月 14 日統一撥款入帳，採領現金者同日開領。市府提醒，全案領取期限至 12 月 11 日止，逾期未領者視同放棄不補發，台南的長輩們請務必留意。
🟡未滿百歲爽領1500！百歲人瑞包一萬大紅包
臺南市政府公布 115 年重陽敬老金發放標準，依據長者年齡與身份不同，發放金額如下：
55 歲至 64 歲原住民長者：每人發給新臺幣 1,500 元禮金。
65 歲至 99 歲長者：每人發給新臺幣 1,500 元禮金。
100 歲以上人瑞：每人發給新臺幣 1 萬元禮金與 1 份禮品，並加贈衛福部與總統府聯名金鎖片及總統府敬老狀。
🟡這天前設籍台南就能領！65歲起符合資格
發放對象主要分為三大類：65 歲以上長者（民國 50 年 10 月 18 日前出生）、55 歲以上原住民長者（民國 60 年 10 月 18 日前出生），須於 115 年 6 月 30 日前設籍並持續居住至 9 月 18 日且健在；百歲人瑞則以衛福部名冊為主。市府說明，若於 115 年 9 月 19 日至 10 月 18 日期間死亡者仍符合發給資格；但若因出境未入境致無法於發放期間完成領取，則不予補發。
🟡10月14日撥款入帳！12月11日逾期充公
敬老金撥款作業將於 115 年 10 月 14 日統一存入指定帳戶，包含郵局、兆豐、台銀、合庫、中信及臺南市各區農漁會等 15 家指定金融機構均免扣手續費。採領取現金者可於 10 月 14 日至 12 月 11 日由里幹事協助親送。若因帳戶資料錯誤或凍結導致退匯，可於 115 年 11 月 2 日至 12 月 11 日向戶籍所在地區公所申請補發。市府特別提醒，最後領取期限至 115 年 12 月 11 日止，逾期未領者除特殊理由經認定外，一律視同放棄不予補發！
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臺南市政府公布 115 年重陽敬老金發放標準，依據長者年齡與身份不同，發放金額如下：
55 歲至 64 歲原住民長者：每人發給新臺幣 1,500 元禮金。
65 歲至 99 歲長者：每人發給新臺幣 1,500 元禮金。
100 歲以上人瑞：每人發給新臺幣 1 萬元禮金與 1 份禮品，並加贈衛福部與總統府聯名金鎖片及總統府敬老狀。
發放對象主要分為三大類：65 歲以上長者（民國 50 年 10 月 18 日前出生）、55 歲以上原住民長者（民國 60 年 10 月 18 日前出生），須於 115 年 6 月 30 日前設籍並持續居住至 9 月 18 日且健在；百歲人瑞則以衛福部名冊為主。市府說明，若於 115 年 9 月 19 日至 10 月 18 日期間死亡者仍符合發給資格；但若因出境未入境致無法於發放期間完成領取，則不予補發。
🟡10月14日撥款入帳！12月11日逾期充公
敬老金撥款作業將於 115 年 10 月 14 日統一存入指定帳戶，包含郵局、兆豐、台銀、合庫、中信及臺南市各區農漁會等 15 家指定金融機構均免扣手續費。採領取現金者可於 10 月 14 日至 12 月 11 日由里幹事協助親送。若因帳戶資料錯誤或凍結導致退匯，可於 115 年 11 月 2 日至 12 月 11 日向戶籍所在地區公所申請補發。市府特別提醒，最後領取期限至 115 年 12 月 11 日止，逾期未領者除特殊理由經認定外，一律視同放棄不予補發！